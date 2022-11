Niedawno kanclerz Niemiec Olaf Scholz udał się z oficjalną wizytą dyplomatyczną do Chin, gdzie przyjmował go Xi Jinping. Spotkanie odbija się szerokim echem na świecie. Internauci zwrócili uwagę na dość kontrowersyjny element spotkania.

Media społecznościowe obiega nagranie, na którym Xi Jinping oficjalnie przyjmuje Olafa Scholza. Uwagę zwraca sposób, w jaki przywódca Chin to czyni. Powiedzieć, że zrobił to mało wylewnie, to jakby nie powiedzieć zupełnie nic.

Chiński przywódca na widok kanclerza Niemiec rzucił krótkie: „Cześć”. Na tym się skończyło. Nawet nie podał ręki.

🇨🇳🇩🇪 #Xi Jinping begrüßt Olaf #Scholz in #China: Die Übersetzerin sagt „Guten Tag, Herr Bundeskanzler!“ Ich würde #欸你好 eher mit „Ah, hallo“ übersetzen. Choreographie und Körpersprache von Xi und Scholz auch interessant. pic.twitter.com/NG5AW5lGpl — Steffen Wurzel 🇪🇺 吳策 (@SteffenWurzel) November 4, 2022

Choć Scholz starał się zachowywać dobrą minę, to zdaniem niektórych ekspertów kanclerz powinien czuć się poniżony takim sposobem przyjęcia.

Scholzowi towarzyszyła w Pekinie delegacja niemieckich przemysłowców. Ekspert PISM zwrócił uwagę, że podczas wizyty ogłoszono między innymi, iż szczepionki mRNA przeciw koronawirusowi niemieckiej firmy BioNTech zostaną dopuszczone do stosowania w Chinach, początkowo dla mieszkających tam obcokrajowców.

Źr. wPolityce.pl; twitter