Amerykański aktor Jesse Eisenberg, znany z filmu „The Social Network” pojawił się w Krakowie. W rozmowie z Polsat News opowiedział o swoich polskich korzeniach. Przyznał, że nadal czuje silny związek z Polską.

Eisenberg pojawił się w Krakowie na Międzynarodowym Festiwalu MasterCard OffCamera. Podczas wydarzenia zaprezentował swój reżyserski debiut, film „Kiedy skończysz ratować świat”.

Amerykański aktor opowiedział o swoich polskich korzeniach. „Jestem bardzo silnie związany z Polską. Moja rodzina pochodzi z Krasnegostawu, pomiędzy Lublinem i Zamościem. Tam mieszkała rodzina mojego dziadka. Opuścili to miejsce w 1918 roku. Ale niektórzy moi krewni, którzy przeżyli wojnę w piwnicach we Lwowie, mieszkali później w Szczecinie, gdy został przyłączony do Polski” – mówił.

„Do ubiegłego roku miałem rodzinę w Polsce. Niestety moja krewna stąd umarła na COVID. Była niesamowitą kobietą, która przeżyła wojnę, przeżyła mnóstwo tragedii. Była dla mnie prawdziwie heroiczną osobą. Napisałem o niej sztukę” – dodał amerykański aktor.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News