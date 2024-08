Andrzej Duda poprzez media społecznościowe pogratulował Julii Szeremecie zdobycia srebrnego medalu. Prezydent w swoim wpisie zamieścił jedno zdanie, które zwróciło uwagę internautów i wzbudziło kontrowersje.

Julia Szeremeta odniosła historyczny sukces i zdobyła srebrny medal w boksie kobiet w wadze do 57 kg. Jej walce towarzyszyły jednak ogromne kontrowersje z uwagi na rywalkę, której niektórzy zarzucali, że jest mężczyzną i nie powinna rywalizować z kobietami.

Gratulacje polskiej bokserce złożył m.in. Andrzej Duda. „Julia Szeremeta wywalczyła dla Polski srebrny medal olimpijski w boksie. Pierwszy od dziesięcioleci. Myślę, że wszyscy jesteśmy z Niej ogromnie dumni. Walczyła pięknie i dzielnie!” – rozpoczął swój wpis prezydent.

Prezydent odniósł się również do kontrowersji wokół walki. Co prawda tej kwestii nie poświęcił zbyt wiele miejsca, ale wystarczyło, aby zwrócić uwagę internetowych komentatorów. „Inne aspekty tej walki przykro komentować” – napisał Duda. To zdanie wzbudziło dodatkowe kontrowersje. Jedni zarzucali prezydentowi, że zbyt lakonicznie potraktował temat i powinien odnieść się ostrzej. Inni z kolei uważają, że Duda rzekomo powiela nieprawdziwe informacje o Tajwance.

„Pani Julio! Brawo! Z całego serca dziękujemy i gratulujemy! Jest Pani wspaniałą Reprezentantką Polski! Duma!” – podsumował prezydent.

