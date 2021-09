Angielska Federacja Piłkarska przesłała krótkie oświadczenie w sprawie incydentu z udziałem Kamila Glika i Kyle’a Walkera. Po gwizdku kończącym pierwszą połowę, doszło do burzliwej awantury pomiędzy piłkarzami obu drużyn. Później okazało się, że Anglicy oskarżają Glika o… rasizm.

Tuż po gwizdu kończącym pierwszą połowę meczu Polski z Anglią, zawodnicy obu drużyn nie zeszli od razu do szatni, bo wybuchła awantura. Pyskówka momentami przeradzała się nawet w przepychanki. Najmocniej awanturowali się Kamil Glik i Kyle Walker.

Okazuje się, że Anglicy oskarżyli Glika o rzekomy rasizm. „Anglicy w przerwie meczu skarżyli się sędziemu, że pod adresem jednego z ich zawodników zostały użyte obraźliwe słowa na tle rasistowskim. To jednak kompletna bzdura” – powiedział po meczu Jakub Kwiatkowski, team manager reprezentacji Polski.

Głos w sprawie zabrała Angielska Federacja (FA), która przesłała krótkie oświadczenie do redakcji portalu Sportowe Fakty. Z lakonicznego tekstu wynika, że również angielscy działacze nie do końca wiedzą, co konkretnie można zarzucić Glikowi. Sprawę przerzucili na działaczy FIFA.

„Możemy stwierdzić jedynie, że incydent, który miał miejsce na boisku tuż przed przerwą, został zgłoszony zespołowi sędziowskiemu i delegatom. Do FIFA należy teraz przyjrzenie się sprawie i ustalenie wszystkich faktów zaistniałego zdarzenia” – pisze Angielska Federacja, w której imieniu pismo podpisał Andy Walker, menedżer reprezentacji Anglii ds. komunikacji.

Sprawą zajmie się Komisja Dyscyplinarna, która dokładnie przeanalizuje nagrania wideo z meczu.

Źr. sportowefakty.wp.pl