Anita Włodarczyk złapała złodzieja, który chciał włamać się do jej auta. Sportsmenka opisała całe zdarzenie na swoim profilu społecznościowym.

Nie lada zaskoczenie przeżyła Anita Włodarczyk, która udała się do swojego auta. Na miejscu zobaczyła bowiem mężczyznę, którą próbował się do niego dostać. Nie był to rzecz jasna żaden z jej znajomych, lecz najzwyklejszy złodziej, który zapewne chciał obronić wnętrze pojazdu lub po prostu go ukraść.

Sportsmenka zamieściła na Twitterze wpis, w którym opisała całe zdarzenie. Okazuje się, że Włodarczyk udało się poskromić włamywacza. Okupiła to jednak kontuzją, która została już zdiagnozowana przez lekarza, a ten skierował zawodniczkę na operację.

– Cudzoziemiec włamał mi się do auta. W pojedynkę pojmałam złodzieja i oddała w ręce policji. Niestety okupiłam to urazem mięśnia. Kontuzja zdiagnozowana. Operacja w poniedziałek – napisała Włodarczyk.

Włodarczyk złapała złodzieja na gorącym uczynku. Powiedziała, co mu zrobiła

Włodarczyk podziękowała również Polskiej Policji za szybką interwencję oraz pomoc w ujęciu sprawcy. Sportsmenka zdradziła jednocześnie, że oprócz tego, iż ucierpiała ona, pewne obrażenia odniósł także włamywacz, który próbował dostać się do jej samochodu.

Anita Włodarczyk przyznała, że po dotychczasowej karierze lekkoatletki rozważy… karierę zawodniczki MMA. – Po karierze chyba walki MMA bo oberwało się sprawcy – napisała.