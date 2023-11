Artur Baranowski przerwał milczenie. Uczestnik programu „Jeden z dziesięciu” zabrał głos ws. jednego z medialnych artykułów.

Niedawno media obiegła informacja, którą opublikował serwis „Świat Gwiazd”. Powołano się w nim na rzekomą wypowiedź znajomego Artura Baranowskiego. Ten miał powiedzieć, że jego kolega nie chce wziąć udziału w programie „Milionerzy”.

– Już wcześniej namawialiśmy Artura do udziału w „Milionerach”, jednak on nigdy nie chciał wysłać zgłoszenia do popularnego teleturnieju. Zależy mu na sprawdzeniu własnej wiedzy, a pytania w „Milionerach” uważa za głupawe. Na pewno go tam nie zobaczycie. Artur naprawdę chciał sprawdzić swoją wiedzę, dlatego wybrał „1 z 10”. Ceni też sobie Tadeusza Sznuka i bardzo chciał go osobiście poznać – miał powiedzieć znajomy Baranowskiego.

Informacja dotarła do samego zainteresowanego, który postanowił przerwać medialne milczenie. Przesłał do serwisu natemat.pl wiadomość, która brzmi jednoznacznie. Baranowski zdementował wcześniejsze doniesienia.

– Nigdy nie powiedziałem, że pytania w „Milionerach” są głupawe. To kłamcy. Nigdy czegoś takiego o „Milionerach” nie powiedziałem. Wymyślony znajomy i bzdury wyssane z palca – miał przekazać Baranowski w wiadomości przekazanej do serwisu natemat.pl.

