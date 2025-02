W sieci pojawiło się nietypowe nagranie. Widać na nim, jak Artur Binkowski, nowy zawodnik FAME MMA… kradnie masło w Żabce.

W sobotę 8 lutego Artur Binkowski zawalczy na gali FAME MMA 24: Underground. Jego rywalem będzie dziennikarz Tomasz Majewski, znany z działalności na YouTube oraz rozmów z zawodnikami MMA.

Cała otoczka medialna wokół wydarzenia sprawia, że Binkowski, były pięściarz, czuje się jak ryba w wodzie. Niedawno nawiązał zresztą współpracę ze znanym influencerem Boxdelem. Ten zaprosił go do swojego projektu o nazwie „Bannda”.

W ostatnim odcinku show gwiazdy gal freak-fightowych miały sprawdzić się w kuchni. Binkowskiemu przypadło zadanie zrobienia zakupów na jajecznicę w ramach budżetu opiewające na… 10 złotych. Okazało się, że same jajka kosztują nieco ponad 10 złotych, jednak pomimo tego Binkowski i tak wyszedł ze sklepu z masłem. Jak to możliwe? Sportowiec po prostu je ukradł, o czym Boxdel poinformował na swoim profilu w serwisie X.

– Biniu kradnie masło w Żabce. Później oddaliśmy za to kasę, ale Biniu jest niemożliwy. Jutro na streamie materiał zakulisowy z przekazywania kasy dla kasjera. Było trochę wstydu. Kochajmy Orła Białego – napisał Boxdel. – Aby ta jajecznica miała ręce i nogi, to musiały być jajka, wiemy. I musiało być trochę tłuszczu, czyli najlepsze masło. No i na masło nie starczyło… Ale masło mamy – stwierdził z kolei Binkowski.

