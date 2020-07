Podczas gali Tymex Boxing Night 12 w Pionkach doszło do skandalu. Nie chodzi jednak o to, co działo się na ringu, tylko o to co Artur Szpilka zrobił na widowni. W sieci pojawiło się nagranie dokumentujące zdarzenie.

Artur Szpilka pojawił się na gali w charakterze gościa. Na widowni dostrzegł jednak internautę prowadzącego profil „Ajtuj Szmink”, na którym niejednokrotnie pojawiały się parodie znanego boksera. Nie brakowało tam także treści obrażających popularnego Szpilę i jego rodzinę.

Bokser przystawił krzesło i usiadł obok internauty. Krótka wymiana zdań zakończyła się tym, że Artur Szpilka opluł internautę.

Kilka godzin po tym, jak o wydarzeniach poinformowano w mediach społecznościowych, w sieci pojawiło się wideo przedstawiające fragment dyskusji Szpilki z kibicem.

Sprawa wywołała wiele kontrowersji. Odniósł się do niej m.in. szef TVP Sport, Marek Szkolnikowski. „Dzisiaj po raz kolejny została przekroczona granica żenady. Szkoda, że zawsze ten sam” – napisał w sieci.

Źr. sport.pl; YouTube