Po kwietniowej dymisji Jarosława Gowina sytuacja Porozumienia w obozie Zjednoczonej Prawicy skomplikowała się. Napięcie wzrosło jeszcze bardziej, kiedy Prawo i Sprawiedliwość zaproponowało swoim koalicjantom tylko po jednym ministerstwie. – Nie zgadzamy się na taką zmianę w umowie koalicyjnej – zapewnił Gowin w rozmowie z Wirtualną Polską. Co więcej, członkowie Porozumienia domagają się zmiany na fotelu wicepremiera.

Jarosław Gowin podał się do dymisji w kwietniu. Ówczesny wicepremier zareagował w ten sposób na plany Prawa i Sprawiedliwości dotyczące przeprowadzenia wyborów prezydenckich w wariancie wyłącznie korespondencyjnym. Funkcję wicepremiera objęła minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

Porozumienie domaga się zmiany na fotelu wicepremiera w ramach koalicji Zjednoczonej Prawicy

Ostatecznie do głosowania nie doszło, a wybory odbyły się kilka tygodni później w tradycyjnej formule. Tymczasem w Porozumieniu coraz głośniej mówi się o powrocie lidera partii na stanowisko wiceszefa rządu.

„Gazeta Wyborcza” dowiedziała się nieoficjalnie, że prezydium partii Porozumienie przyjęło uchwałę o rekomendacji Jarosława Gowina na fotel wicepremiera. Nie jest tajemnicą, że część polityków Prawa i Sprawiedliwości odrzuca ten scenariusz, patrząc na Gowina z nieufnością.

Koalicjanci PiS otrzymają po jednym resorcie. Gowin zaprotestował

Powrót szefa Porozumienia do rządu to nie jedyny problem, przed którym stanął obóz Zjednoczonej Prawicy. Kolejnym, znacznie istotniejszym, jest kwestia rekonstrukcji rządu. Do tej pory koalicjanci PiS posiadają po dwa ministerstwa: Solidarna Polska – resorty sprawiedliwości i środowiska, natomiast Porozumienie – resorty rozwoju oraz nauki i szkolnictwa wyższego.

Tymczasem szef klubu PiS Ryszard Terlecki zasugerował w rozmowie z dziennikarzami, że po rekonstrukcji koalicjanci otrzymają po jednym ministerstwie. Polityk wyjaśnił, że liczba resortów zmniejszy się. – Będą mieć po jednym [resorcie – red.] – powiedział cytowany przez TVN24.

– Nie zgadzamy się na taką zmianę w umowie koalicyjnej – zaprotestował Gowin w rozmowie z Wirtualną Polską. Polityk zapewnił, że wewnątrz Zjednoczonej Prawicy trwają dyskusje na temat rekonstrukcji. Jednak jego zdaniem na negocjacje ws. podziału resortów przyjedzie jeszcze czas. – Najpierw program, potem struktura rządu, a na końcu kwestie personalne – dodał.

