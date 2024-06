Do bardzo groźnego wypadku doszło na drodze krajowej nr 17 w województwie lubelskim. Autokar wiozący głównie obywateli Ukrainy wpadł do rowu i przewrócił się na bok. Kilkanaście osób zabrano do szpitala.

W czwartek rano autokar relacji Kijów -Warszawa wpadł do rowu na drodze krajowej nr 17 w woj. lubelskim w miejscowości Zakręt. Na skutek wypadku pojazd przewrócił się na bok.

Oficer prasowy Komendanta Powiatowego PSP w Krasnymstawie st. kpt. Tomasz Wesołowski poinformował, że autokar przewoził grupę obywateli Ukrainy i dwóch Kolumbijczyków. Łącznie pojazdem podróżowało 57 osób.

W sumie kilkanaście osób odniosło obrażenia. Osiem z nich w poważniejszym stanie trafiło do szpitali w Zamościu, Krasnymstawie i Lublinie.

Policja lubelska przekazała, że pojazdem kierowali Polacy, a kierowca autokaru był trzeźwy.

Kierowcy przez kilka godzin musieli liczyć się z poważnymi utrudnieniami na tym odcinku drogi.

Źr. Polsat News; RMF FM