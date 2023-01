Ogórek jest symbolem awantury, do której doszło w programie „Woronicza 17”. Senator Jacek Bury wyjaśnia, dlaczego opuścił studio TVP Info. – To było moje ostatnie spotkanie z panem Kłeczkiem w sensie spotkania na linii dziennikarz – polityk – zapowiedział w rozmowie z serwisem wpolityce.pl.

Przypomnijmy, że podczas sprzeczki w niedzielnym programie „Woronicza 17” senator Jan Bury wyjął ogórka i położył go na blacie, tuż przed nosem prowadzącego rozmowę – Miłosza Kłeczka.

Przyczyną była sugestia, że Bury zarabia więcej, bo… sprzedaje rosyjskie ogórki. – Zachowujecie się państwo niepoważnie, jest pan po prostu zwykłym funkcjonariuszem, nie chce pana obrażać, wychodzę. Merytoryka tutaj nie istnieje, pan pomaga okradać Polaków – zareagował oburzony senator.

– Przygotował pan sobie inscenizację i wyczekiwał momentu, kiedy ta szopka powinna zostać odstawiona. To rosyjski ogórek, którym handluje pan senator, i je sprowadzał – zareagował prowadzący program.

Wypowiedziana przeze mnie prawda w #Woronicza17 @tvp_info ponownie przeszkodziła w laniu propagandy. Kolejny raz próbowano mnie zaatakować i zdyskredytować. Merytoryka w tej TV nie istnieje, a PiS pomaga okradać Polaków. pic.twitter.com/mbs2yqbnPO — Jacek Bury Senator RP🇵🇱🇪🇺 (@jacek_bury) January 8, 2023

Zgrzyt w programie TVP Info. Senator Bury tłumaczy dlaczego przyszedł z ogórkiem

Sytuacja rozniosła się szerokim echem w sieci. Bury postanowił odnieść się do wydarzeń z programu w rozmowie z wpolityce.pl. – Wziąłem tego ogórka na wszelki wypadek, a znając pana Kłeczka i jego manierę niszczenia ludzi zamiast merytorycznej dyskusji, przygotowałem się na to – tłumaczył.

Jednocześnie zapowiada, że nie wystąpi w programie z udziałem prezentera TVP Info. – To było moje ostatnie spotkanie z panem Kłeczkiem w sensie spotkania na linii dziennikarz – polityk. Nie mam zamiaru utrzymywać relacji z tym panem, nie jest tego godzien – podkreślił.

Senator Polski 2050 nie przekreśla jednak szans na pojawienie się na antenie TVP Info. – Uważam, że Telewizja Publiczna jest potrzebna, ale uważam, że powinna ona szanować tych, którzy do niej przychodzą. Jeżeli będą zaproszony do innych programów TVP i będą prowadzone przez dziennikarzy, a nie najemnika do niszczenia przeciwników, to się stawię – powiedział.

– Jeżeli ktoś mi pluje w twarz i zachowuje się tak, jak robił to pan Kłeczek, to trzeba to nazwać po imieniu. Moja firma płaci podatki w Polsce. W poprzednim roku zapłaciłem grubo ponad 10 milionów złotych podatków i innych danin na rzecz państwa. Z moich pieniędzy utrzymywana jest też TVP i pan Kłeczek, zarabiający kilkadziesiąt tysięcy złotych miesięcznie. Nie pozwolę, by mnie, normalnego obywatela, obrażał taki człowiek – dodał.