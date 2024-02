Awantura na spotkaniu z Donaldem Tuskiem w Morągu. W pewnym momencie jedna z uczestniczek zaczęła krzyczeć w stronę premiera.

Donald Tusk przybył do Morąga, gdzie spotkał się z mieszkańcami. Głównym tematem była oczywiście sytuacja rolników oraz ich problemy, a także trwające protesty. W pewnym momencie doszło jednak do niespodziewanego incydentu.

Do głosu chciała dojść bowiem pewna kobieta w czerwonym swetrze. Zaczęła wykrzykiwać w kierunku Donalda Tuska. Trudno było zrozumieć, co mówi, ponieważ nikt nie podał jej mikrofonu.

Wiadomo jednak, że uczestniczka spotkania z Tuskiem próbowała zwrócić uwagę premiera na opieszałość polskiego wymiaru sprawiedliwości. Tusk chciał kontynuować poprzedni temat, dotyczący rolnictwa, ale wtedy kobieta wpadła w szał.

Uczestniczka zaczęła przeklinać i rzucała w stronę Tuska wulgaryzmami. Wtedy premier rzucił w jej stronę: „proszę odejść”. Następnie zwrócił się do zgromadzonych. – Kochani, nie ma co się denerwować. Pani jest wystarczająco zdenerwowana. Następnie premier wrócił do odpowiedzi na pytanie o dobrostan zwierząt w gospodarstwach – oświadczył.