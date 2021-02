W nocy miała miejsce awaria w mBanku, na skutek której niektórzy klienci odnotowali… zniknięcie ich pieniędzy. Szybko okazało się, że przez pomyłkę dwukrotnie księgowano opłaty dokonane przy użyciu karty debetowej. W sieci pojawiła się informacja, że obecnie sytuacja wróciła do normy, a nienależnie pobrane środki powróciły na konta.

Wielu klientów było mocno zdziwionych, bo wczoraj wieczorem miała miejsce awaria w mBanku. Pracownicy banku zapewniają, że zdołali opanować sytuację i od rana automatycznie zwracają pieniądze klientom, którzy utracili swoje środki. W mediach społecznościowych pojawił się stosowny komunikat.

Awaria w mBanku opanowana?

„Wczoraj wieczorem niektórym z Was podwójnie pobraliśmy z konta płatności kartami debetowymi. W nocy naprawiliśmy ten błąd. W historii operacji zobaczycie korektę transakcji. Przepraszamy za wszystkie utrudnienia. PS. A jeśli np. zwracaliście coś do sklepu i dostaliście podwójny zwrot pieniędzy, to też musieliśmy poprawić” – brzmi komunikat.

Wczoraj niektórym z Was podwójnie pobraliśmy z konta płatności kartami🙁

W nocy naprawiliśmy ten błąd.

W historii operacji zobaczycie korektę transakcji.

Przepraszamy za utrudnienia 🙏

A jeśli np. dostaliście podwójny zwrot pieniędzy ze sklepu, to też musieliśmy poprawić🤷‍♀️🙂 pic.twitter.com/qqId6bFbg0 — mBank (@mBankpl) February 16, 2021

Bank we wtorek rano przekazał, że „rozpoczął proces zwracania pieniędzy”. „Pieniądze zwrócimy na Wasze konta automatycznie, najszybciej jak to możliwe” – czytamy w porannym wpisie w mediach społecznościowych.

RMF FM przypomina, że bank obsługuje klientów korporacyjnych, instytucjonalnych i detalicznych na terenie całego kraju. Posiada 2,2 mln aktywnych użytkowników bankowości mobilnej; 5,6 mln klientów bankowości detalicznej oraz 26 tys. klientów bankowości korporacyjnej. Od 2007 r. jest obecny także w Czechach i na Słowacji.

