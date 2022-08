Bójka między dwoma pasażerami była przyczyną awaryjnego lądowania samolotu PLL LOT z Warszawy do Toronto. Kapitan podjął decyzję o lądowaniu na Islandii, gdzie tamtejsza policja wyprowadziła dwie osoby. W całej sytuacji poszkodowana została jedna ze stewardess.

Cała sytuacja miała miejsce w czwartek, 11 sierpnia. Na pokładzie samolotu PLL LOT z Warszawy do Toronto doszło do bójki pomiędzy dwoma pasażerami. Biuro Prasowe PLL LOT poinformowało, że jedna osoba była wyjątkowo agresywna i kapitan podjął decyzję o lądowaniu na Islandii. „Z powodu ekstremalnie agresywnego zachowania jednego z Pasażerów lotu LO41, wykonywanego samolotem typu Boeing 787-9 o znakach SP-LSG, z Warszawy do Toronto, kapitan podjął decyzję o lądowaniu w Keflaviku, na Islandii” – czytamy.

Na miejscu islandzka policja wyprowadziła dwóch mężczyzn. Biuro Prasowe PLL LOT poinformowało, że podczas incydentu naruszona została nietykalność cielesna członkini personelu pokładowego.

Jak poinformował przewoźnik, po opanowaniu sytuacji samolot nie poleciał do Kanady, ale powrócił do Warszawy, gdzie pasażerowie mieli otrzymać świadczenia zgodne z obowiązującymi przepisami. Zdecydowana większość z nich ma polecieć do Toronto w najbliższą sobotę 13 sierpnia.

Czytaj także: Zmiany cen paliw w Polsce. Tak ma wyglądać przyszły tydzień

Źr.: Interia