Trener Bayernu Monachium Julian Nagelsmann skomentował porażkę Bawarczyków w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Zarówno on, jak i zawodnicy zaznaczali, że drużyna rozegrała dobry mecz. Ostatecznie jednak górą okazali się rywale.

Bayern Monachium zremisował z Villarrealem 1:1 w rewanżowym spotkaniu ćwierćfinału Ligi Mistrzów. Kluczowa okazała się zaliczka z pierwszego meczu, który Hiszpanie wygrali u siebie 1:0. Wydawało się, że Bawarczycy przed własną publicznością będą w stanie odrobić straty. Tak się jednak nie stało.

Nadzieje na awans dla Bayernu dał Robert Lewandowski, który w 52. minucie wyprowadził swoją drużynę na prowadzenie. Gdy wszystko zmierzało w kierunku dogrywki, bramkę dla Villarrealu w 88. minucie meczu strzelił Samuel Chukwueze. Doprowadziło to do remisu, a w dwumeczu do zwycięstwa drużyny z Hiszpanii.

Po spotkaniu trener Bayernu Julian Nagelsmann nie krył rozczarowania, choć jako kluczową przyczynę porażki wskazał pierwszy mecz. „Dzisiaj poszło nam dobrze. Taktycznie, ale też z perspektywy intensywności, rozegraliśmy jeden z naszych najlepszych meczów w ciągu ostatnich miesięcy” – powiedział.

Również zawodnicy pozytywnie oceniali rewanżowe spotkanie. „Dzisiaj mieliśmy cztery dobre okazje. Niestety, nie strzeliliśmy drugiej bramki. Zasadniczo dominowaliśmy, a wszyscy na boisku dali z siebie wszystko” – mówił Manuel Neuer. „Jeśli weźmiemy pod uwagę dzisiejszy mecz, to zdecydowanie zasłużyliśmy na awans. Jeśli weźmiemy pod uwagę spotkanie w Villarreal, to możemy się cieszyć, że przegraliśmy tam tylko 0:1” – mówił z kolei Thomas Mueller.

Czytaj także: Lewandowski odchodzi z Bayernu do nowego klubu! „Zostały ustalone wszystkie warunki kontraktu”

Źr.: WP SportoweFakty