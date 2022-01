Minister zdrowia Adam Niedzielski skomentował w Porannej Rozmowie RMF FM aktualną sytuację epidemiczną w Polsce. Wyznał, że w tym tygodniu możemy spodziewać się decyzji na temat ewentualnych obostrzeń.

Sytuacja pandemiczna w Polsce wciąż jest bardzo trudna. Największe obawy budzi wariant Omikron, który wciąż pozostaje nie do końca zbadany. Zdaniem ministra zdrowia, jeżeli obecne wzrosty zakażeń są początkiem piątej fali, to jest to „scenariusz katastroficzny”. „Mam nadzieję, że te trzy dni to nie jest początek Omikronu, bo mamy wysoki poziom zakażeń” – powiedział Adam Niedzielski. „Frapująca jest liczba zajętych łóżek, czyli około 20t tysięcy. Jeśli w tych warunkach wystartujemy z kolejną falą, to jest to scenariusz katastroficzny” – dodał.

Adam Niedzielski zabrał również głos w sprawie ewentualnych restrykcji. Decyzje w tej kwestii mają być podejmowane w tym tygodniu. „Jeżeli będziemy widzieli w tym tygodniu, że mamy kontynuację wzrostowego trendu infekcji przy zapełnieniu łóżek na poziomie 20 tysięcy, będziemy podejmowali kolejne decyzje zaostrzające. Kolejnych decyzji możemy się spodziewać w środę lub w piątek” – powiedział.

Na ten moment nie wiadomo dokładnie, czego miałyby dotyczyć obostrzenia i czy znów uderzą głównie w osoby zaszczepione. Wygląda jednak na to, że tym razem mogą być one szersze. „Ewentualne restrykcje mogą dotyczyć na przykład zamykania galerii handlowych” – mówił Adam Niedzielski.

Żr.: RMF FM