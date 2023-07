To może być prawdziwa rewolucja. Do małżeństw trafi „żywa gotówka” na bazie rządowego programu?

Już niedługo Senat zajmie się projektem ustawy, który zakłada jednorazową wypłatę kwoty w wysokości 5 tysięcy złotych dla małżeństw. Muszą one jednak wcześniej spełnić jeden warunek, czyli mieć co najmniej 50-letni staż.

Jest to petycja obywatelska, a jej autor kwota powinna być wyższa w sytuacji, gdy dłuższy byłby staż danego małżeństwa. Przykładowo: przy małżeństwie z 60-letnim stażem kwota jednorazowego wsparcia wyniosłaby 6 tysięcy złotych. Po 65-latach przysługiwałaby natomiast „dotacja” opiewająca na 6,5 tysiąca złotych.

Propozycję skomentowała Elżbieta Rafalska, eurodeputowana Prawa i Sprawiedliwości, która była twarzą sztandarowego programu partii rządzącej, czyli 500 plus.

5 tys. złotych dla małżeństw z długim stażem?

– To ważne, by pokazać, jak ważna jest trwałość związków małżeńskich, jak ważne jest to dla dzieci, które są wychowywane w tej rodzinie, wbrew lansowanym ideologiom – powiedziała Rafalska.

– Mamy coraz więcej wolnych związków. Więc być może warto dowartościować małżeństwa, które mają taki długi staż małżeński – dodała polityk, która wprowadzała 500 plus.

Czy to oznacza, że przed wyborami parlamentarnymi partia rządząca przeforsuje kolejny projekt socjalny, który docelowo ma przysporzyć jej głosów? To bardzo możliwe.

Przeczytaj również: