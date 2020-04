Wybierający się na „majówkę” Polacy mogą spodziewać się wzmożonych kontroli policyjnych. Funkcjonariusze ruszają z akcją „Bezpieczny weekend majowy”. Tym razem sprawdzą nie tylko prędkość i trzeźwość…

Policjanci zainicjowali akcję „Bezpieczny weekend majowy”. Od 30 kwietnia do 3 maja na polskich drogach możemy spodziewać się wzmożonych kontroli pojazdów. W tym okresie służbę drogową pełnić będzie ok. 4 tysięcy policjantów.

W oficjalnym komunikacie funkcjonariusze zasugerowali, że szczególną uwagę na drodze powinni zachować motocykliści. „Zdarzenia, w których uczestniczą motocykliści pociągają za sobą poważne skutki. Stąd też od wielu lat podejmowane są różnorodne działania mające na celu ograniczenie liczby wypadków z ich udziałem, a co za tym idzie zmniejszenie liczby osób poszkodowanych” – wyjaśniają policjanci.

Z komunikatu wynika, że funkcjonariusze będą kontrolować uczestników ruchu drogowego. Sprawdzą prędkość i trzeźwość kierowcy. Jednocześnie przypominają, jak ważna jest kultura jazdy, brak agresji i wzajemny szacunek.

Tegoroczne kontrole majowe będą wyjątkowe z uwagi na epidemię koronawirusa. Policjanci zapowiadają, że zwrócą uwagę na przestrzeganie obowiązujących ograniczeń. Wśród nich wymieniają: zachowanie 2-metrowej odległości od innych w przestrzeni publicznej oraz obowiązek zasłaniania nosa i ust.

Fot. policja.pl

Z tego ostatniego obostrzenia zwolnieni są jedynie kierowcy podróżujący samotnie, lub z osobami mieszkającymi w tym samym gospodarstwie domowym, lub z dziećmi do 4. roku życia. Pozostałym za nieprzestrzeganie obowiązku grozi mandat do 500 złotych lub kara administracyjna od 5 do 30 tys. złotych.

Źródło: policja.pl