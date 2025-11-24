Białoruś niespodziewanie zmieniła narrację wobec Polski. Szef tamtejszego MSZ Maksim Ryżenkow pozytywnie ocenił ostatnie działania polskich władz. Jednocześnie skrytykował Litwę.

Ryżenkow mówił o różnicy w relacjach, jakie Białoruś ma z Litwą i Polską. Zwrócił uwagę na kwestię przejść granicznych. Polska zamknęła swoje przejścia w czasie manewrów Zapad, ale później zdecydowała o ich ponownym otwarciu. Tymczasem pod koniec października Wilno zdecydowało zamknięciu przejść granicznych na czas nieokreślony.

Szef białoruskiej dyplomacji ocenił, że Polska wykazała się „twardym, normlanym pragmatyzmem”. „Polska lepiej gospodaruje pieniędzmi i Polska szczerze chce być przewidywalnym partnerem w budowaniu na swoim terytorium bardzo poważnego węzła logistycznego i transportowego. Do tego właśnie dąży” – ocenił.

Dodał, że „celem poprzedniej konfrontacji” było rzekomo przyciągnięcie uwagi Unii Europejskiej i NATO, by możliwe było zabezpieczenie inwestycji finansowych.

„Dziś zapadły decyzje, fundusze zaczynają napływać i być wykorzystywane, a Polska może teraz stopniowo odchodzić od konfrontacji i zmierzać do budowania dialogu na innym poziomie. To bardzo pragmatyczni ludzie” – podkreślił w wywiadzie Ryżenkow.

Przeczytaj również:

Źr. Polsat News