Generał w stanie spoczynku Leon Komornicki opublikował niezwykle emocjonalny wpis o roli Polski w Europie. To jego reakcja na rozmowy dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie, w których nie uczestniczy Polska.

Ujawnienie amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy, który miał powstawać w tajemnicy we współpracy z Rosją, wybuchła burza. Przedstawiciele Kijowa, dyplomacji USA i Unii Europejskiej zwołali szczyt w Genewie, na którym Europejczycy opracowywali prezentowali własną kontrpropozycję.

Generał Leon Komornicki ostro skrytykował brak udziału Polski w rozmowach. W jego ocenie wpisuje się to w szerszy trend. „W Genewie nas nie ma! Nieobecni racji nie mają! To oczywista prawda! To pokazuje naszą rolę i miejsce w europejskim systemie bezpieczeństwa i w ślad za tym, i w myśleniu oraz w działaniu europejskich przywódców w jego konstruowaniu (Polski – popychadła i wypychadła)” – denerwuje się wojskowy.

„To także świadectwo postrzeganie Polski przez Zełenskiego i jego towarzyszy jako państwa usługowego, na zasadzie „dawajcie i nie gadajcie”” – stwierdził generał Komornicki w kolejnym wpisie na popularnej platformie.

Gen. Komornicki ocenił, że taka pozycja Polski na arenie światowej polityki to wynik „naszej bezradności i budowania naszej pozycji bez strategii, na umizgach i poklepywaniach”. Generał ocenił, że to także świadectwo polskich kompleksów i „naszej małości”. „Ogrywani jesteśmy jak dzieci w swojej naiwności i prostactwie” – podsumował.

Źr. Polsat News