Prezydent Czech Petr Pavel w rozmowie z TVN24 skomentował plan amerykański plan pokojowy dla Ukrainy. Przywódca podkreślił, że ewentualne rozwiązanie konfliktu powinno odbyć się poprzez zgodę Ukrainy, a nie poprzez wymuszenie na niej określonych warunków.

Prezydent Czech podkreślił, że należy dążyć do zakończenia konfliktu w konsultacji z Kijowem. „Jest to ich terytorium, ich kraj, ich ludzie, ich życie. W przeciwnym razie będziemy zmierzać w kierunku Monachium 2.0” – powiedział.

Przyznał, że pewna strata terytoriów przez Ukrainę jest „prawdopodobna”. „Powinniśmy myśleć o tymczasowej utracie kontroli nad suwerennym terytorium, nigdy o pogodzeniu się z tym, że takie terytorium miałoby legalnie przejść pod kontrolę Rosji” – stwierdził prezydent Czech.

„Trzeba rozumieć rzeczywistość, że w tym momencie, tu i teraz nie mamy narzędzi, aby wyzwolić wszystkie terytoria okupowane, ale nigdy nie będziemy uznawać ich jako legalnie rosyjskich. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga to to, że Rosji nie powinno się pozwolić na stawianie warunków, które będą nie do przyjęcia dla Ukrainy i dla międzynarodowej społeczności” – podkreślił Pavel.

Źr. WP