Biedronka rusza z nową akcją promocyjną. Tym razem w formie loterii. Jej szczegóły zostały opublikowane na stronie internetowej dyskontu.

Biedronka rusza z akcją promocyjną pn. „Biedronkoloteria”. W ramach tego przedsięwzięcia marketingowego klientom sieci sklepów wydawane będą zdrapki. Będzie można je zdobyć w określonych przypadkach.

Zdrapki wydawane będą od 13 marca do 8 kwietnia. Odbiór nagród w postaci produktów oraz doładowań do Wirtualnego Portfela umożliwiające zakupy w dyskoncie, będzie z kolei możliwy do 22 kwietnia.

Z komunikatu sieci sklepów Biedronka wynika, że „pod zdrapkami ukrytych jest prawie 130 rodzajów nagród produktowych dostępnych w ofercie sieci Biedronka, takich marek jak m.in. Alpro, M&M’s, Skittles, Kubuś, Adidas, Garnier czy Dove”.

Biedronka z dużą akcją promocyjną. Można zgarnąć kasę i nagrody

Pod zdrapkami dostępne będą również doładowania Wirtualnego Portfela, za pomocą którego można płacić w sklepach sieci. Do wygrania jest ponad 200 tys. doładowań o wartościach 5, 10, 50, 100, 500 i 1000 zł.

Wyobraźnię klientów pobudzają jednak najbardziej nagrody główne. W tym przypadku mowa o 100 nagrodach, a każda z nich to 60 tys. złotych dla szczęśliwca. W jaki sposób otrzymać zdrapki? Sposobów jest kilka. Trzeba przekroczyć progi wydatków:

Za przekroczenie progu 149 zł – 2 zdrapki,

Za przekroczenie progu 199 zł – 3 zdrapki,

Za przekroczenie progu 299 zł – 5 zdrapek

Za przekroczenie progu 399 zł – 7 zdrapek,

Za przekroczenie progu 499 zł – 9 zdrapek.

Kolejny sposób to wydanie minimum 39 złotych na produkty z następujących kategorii: kosmetyki, słodycze, suszone owoce, napoje, mrożonki lub konserwy i słoiki. W tym przypadku przysługuje nam jedna dodatkowa zdrapka.

Trzeci sposób to z kolei wydanie minimum 99 złotych na następujące produkty: artykuły dla dzieci, kawa, detergenty, karma dla zwierząt, artykuły przemysłowe i tekstylne lub świeże ryby. W tym przypadku również przysługuje nam jedna dodatkowa zdrapka.

– Odbiór zdrapek jest możliwy wyłącznie po autoryzacji dokonanej przez zeskanowanie fizycznej karty MB lub aplikacji Biedronka w kasach regularnych. W przypadku, gdy transakcja realizowana jest na kasie samoobsługowej, informacja o przysługującej liczbie zdrapek jest zapisywana automatycznie na karcie Moja Biedronka lub Wirtualnej karcie Moja Biedronka w aplikacji mobilnej. By odebrać zdrapki za transakcje dokonane na kasach samoobsługowych, należy zgłosić się po ich odbiór do kasjera przy kasie liniowej – podaje Biedronka. Więcej informacji TUTAJ.

