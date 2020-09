Jan Błachowicz nie krył ogromnych emocji po zdobyciu mistrzowskiego pasa UFC. Jeszcze w oktagonie wyzwał Jona Jonesa, który wcześniej zwakował pas.

Jan Błachowicz i Dominic Reyes podczas UFC 253 w Abu Zabi mierzyli się o pas mistrzowski w wadze półciężkiej. Wcześniej pas zwakował poprzedni mistrz – Jon Jones. Polak po fantastycznym nokaucie zwyciężył i zdobył mistrzostwo UFC.

Jeszcze w klatce Błachowicz udzielił wywiadu, w którym wyzwał poprzedniego mistrza. „W głowie mam tylko jedno. Jon Jones, gdzie jesteś? Nie uciekaj, jestem tutaj. Tak to robimy w Polsce. Czekam na ciebie” – powiedział.

Polak przyznał, że podchodzi do walki jak do każdego innego pojedynku. „Mam 37 lat, wiele walk za sobą. Wkrótce zostanę ojcem i to jest dopiero coś, czego się obawiam! Ale też bardzo się z tego cieszę” – mówił.

Błachowicz przyznał, że kombinacja lewy-prawy została przygotowana specjalnie na Dominica Reyesa. Podziękował także polskim kibicom. „Polacy, dziękuję za wsparcie. Czułem tę moc, którą mi wysyłacie. W poniedziałek wracam i imprezujemy cały miesiąc” – powiedział.

Źr.: Polsat Sport