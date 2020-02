Wszyscy się mylili na mój temat – mówił Jan Błachowicz po efektownym nokaucie na gali UFC w Rio Rancho. Polak pokonał Corey’a Andersona i wydaje się, że jego pojedynek o pas mistrzowski to tylko kwestia czasu. – Jesteś następny. Zróbmy to! – zwrócił się do aktualnego mistrza Jona Jonesa.

Jan Błachowicz pokonał Corey’a Andersona przez nokaut w pierwszej rundzie. Zwycięstwo Polaka zostało docenione nagrodą za najbardziej efektowne zakończenie walki na gali w Rio Rancho.

🥶 Sangre fría: Blachowicz terminó la pelea en el primer asalto y fue directo a Jones para retarlo.💥#UFCRioRancho #UFC pic.twitter.com/ON15YcJLja — ESPN Deportes (@ESPNDeportes) February 16, 2020

Od razu po zakończeniu pojedynku Błachowicz wykonał wymowny gest w kierunku siedzącego na trybunach Jona Jonesa – aktualnego mistrza UFC. – Jestem tutaj Jon. Najwyższa pora – napisał na Facebooku.

Błachowicz poruszył temat walki o tytuł także podczas rozmowy po zakończeniu pojedynku. – Wszyscy mylili się na mój temat. Udowodniłem, że jestem jednym z najlepszych na świecie. Zrewanżowałem się Corey’owi i dziękuję mu za tę walkę. Udowodniłem, że to ja jestem kolejnym pretendentem do starcia o pas – powiedział stojąc w oktagonie.

Następnie zwrócił się do Jona Jonesa – Porozmawiajmy o następnym przeciwniku – Jonie Jonesie, który jest tu na trybunach – dodał polski zawodnik MMA.

Rozmowa powróciła jednak do sobotniego starcia. Błachowicz przyznał, że przygotowywał się taktycznie do pojedynku z Andersonem. – Wiedzieliśmy, że będzie chciał boksować, aby potem mnie obalić. Znokautował Johnny’ego Walkera, więc byliśmy przygotowani na jego boks. To dobrze dla mnie, ponieważ lubię walkę w stójce – stwierdził.

Na koniec Błachowicz po raz kolejny zwrócił się do Jonesa. – Jesteś następny – powiedział. – Zróbmy to. Podaj miejsce i czas – dodał.

Źródło: UFC, Twitter