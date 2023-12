Od lat krążyły plotki o tym, że Błaszczykowski i Lewandowski mają między sobą konflikt. Dawniej wypowiadał się na ten temat Lewy. Teraz w końcu postanowił prawdę ujawnić również sam Kuba Błaszczykowski.

Błaszczykowski i Lewandowski przez lata grali wspólnie z Łukaszem Piszczkiem w Borussii Dortmund. Razem występowali także w reprezentacji Polski. Wydawać by się zatem mogło, że powinny ich łączyć jak najlepsze relacje. Prawda okazuje się jednak bardziej skomplikowana.

Plotki o konflikcie zaczęły narastać po tym, jak Błaszczykowski z powodu kontuzji wypadł na pewien czas z gry. Wówczas w reprezentacji Polski kapitańską opaskę przejął Lewandowski. Jak się okazało, nawet gdy ten pierwszy wrócił do pełni sił, opaska już do niego nie wróciła. Nie podobało się to także kibicom.

Teraz do sprawy postanowił odnieść się Błaszczykowski. Opowiedział o swoich relacjach z Lewym w programie Olejnik. „My z Robertem nie możemy powiedzieć, że jesteśmy przyjaciółmi. Jesteśmy kolegami. Natomiast przyjaźnię się z Piszczem [Łukaszem Piszczkiem – przyp. red.], z Wasylem [Marcinem Wasilewskim]. Mamy dzieci w tym samym wieku, nasze żony się znają. Z Łukaszem znam się od kiedy mieliśmy 15-16 lat” – wyznał szczerze.

Dawniej do sprawy odnosił się też Lewandowski. „Nie mam nic do Kuby, nigdy nie miałem, a jak miałem, od razu mu powiedziałem, że coś mi nie pasuje.Powiedziałem mu to prosto w oczy, więc żadnej urazy nie kryję” – przekonywał przed laty.

Źr. Interia