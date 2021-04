Blender to jedno z najpotrzebniejszych urządzeń kuchennych. Taki sprzęt powinien się znaleźć w domu każdego miłośnika gotowania i przygotowywania różnych smakołyków. W sklepach dostępny jest szeroki wybór blenderów, dlatego podjęcie decyzji o zakupie konkretnego modelu nie zawsze jest proste. Podpowiadamy, jaki blender wybrać.

Dwa główne rodzaje blenderów – kielichowe i ręczne

Pierwszym i podstawowym aspektem, na który należy zwrócić uwagę przy zakupie blendera, jest jego rodzaj. W sklepach mamy do wyboru blendery ręczne i kielichowe – różnią się one sposobem pracy, parametrami technicznymi, ceną. Blendery ręczne są raczej niewielkie, poręczne i najlepiej używać ich do prostych, szybkich czynności, na przykład zmiksowania składników do zupy, albo posiekania orzechów do ciasta. Taki ręczny blender dobrze sprawdza się w przypadku osób, które nie chcą, aby urządzenia zajmowały zbyt dużo miejsca w kuchni. Z kolei blender kielichowy to znacznie większy sprzęt, który jest przeznaczony do przygotowywania posiłków dla całej rodziny. Blender kielichowy pracuje samodzielnie po włączeniu, a więc nie trzeba trzymać go w ręce, co jest sporą zaletą. Takie urządzenie ma zwykle także znacznie większą moc niż blender ręczny, jednak jego wadą jest to, że zajmuje sporo miejsca i dłużej się go czyści oraz myje. Warto sprawdzić różnorodne blendery na stronie https://morele.net/kategoria/blendery-304/

Najważniejsze parametry dobrego blendera

Wybierając blender, dobrze sprawdzić jego różnorodne parametry techniczne. Warto wziąć pod uwagę:

moc urządzenia – im większa, tym lepsza, a minimalnie blender powinien mieć około 1000 W, ponieważ pozwala to na zmielenie nawet najtwardszych składników,

możliwość regulacji obrotów blendera,

dobrej jakości ostrza, które są w stanie pokroić różne składniki spożywcze,

dodatkowe akcesoria, które mają szczególne znaczenie w przypadku blendera kielichowego,

materiał obudowy – można wybrać plastikową lub metalową,

pojemność miski w przypadku blendera kielichowego,

dodatkowe tryby, na przykład pulsacyjny.

W sklepach dostępne są także specjalne blendery, na przykład sportowe, które jednocześnie są butelką – można zabrać ją na spacer lub na rower.

materiał partnera