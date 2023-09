Jesień, choć na początku może być jeszcze bardzo ciepła, nieubłagalnie przynosi nam chłodne poranki i wieczory, a w końcu także i dni. Wtedy też konieczna jest wymiana garderoby: szorty ustępują miejsca spodniom z długimi nogawkami, zwiewne sukienki ciepłym legginsom, a klapki i sandały ulubionym sneakersom i butom w stylu outdoor. W naszych codziennych stylówkach zaczyna królować też ona – ciepła, komfortowa i niezmiennie modna bluza z kapturem. W Twojej szafie wciąż brakuje tego ważnego elementu jesiennych outfitów? A może rozglądasz się za nową hoodie? Poniżej prezentujemy najlepsze modele dla niej i dla niego od streetwearowych gigantów – marek Nike, Jordan i The North Face.

Bluzy z kapturem Nike

Tej marki nie trzeba nikomu przedstawiać – ubrania i akcesoria ze „Swooshem” stanowią podstawę wielu miejskich stylówek. Które konkretnie bluzy z kapturem Nike warto mieć w swojej jesiennej garderobie? Na pewno klasyczną, bardzo popularną i dostępną w wielu wersjach kolorystycznych męską hoodie Nike Sportswear Club Fleece. Wykonana w przeważającej części z bawełny, a więc miła w dotyku i zapewniająca komfort termiczny, ozdobiona jedynie niewielką „łyżwą” na piersi, jest zawsze dobrym i modnym wyborem. Tym razem szukasz bluzy z kapturem Nike dla wymagających? Zainteresuj się więc modelem Nike Tech Fleece, do kupienia w wersji damskiej i męskiej. Ta rozpinana bluza z kapturem została uszyta z innowacyjnego materiału, który zapewnia dobre trzymanie ciepła, przy czym nie jest ciężki. Bluza Nike Tech Fleece ma ciekawy design. Posiada zakrzywione szwy, trzypanelowy kaptur i charakterystyczny wzór na klatce piersiowej. Z pewnością należy do najcieplejszych i świetnie się prezentujących bluz na jesienne chłody.

Bluzy z kapturem Jordan

Wiele dobrego do zaoferowania w temacie męskich bluz z kapturem ma marka będąca wynikiem współpracy Nike z legendą koszykówki Michaelem Jordanem. Męska i damska bluza z Jumpmanem, w którą z pewnością warto zainwestować, to model Jordan Essential Overhead Hoodie. Klasyczny, luźny krój sprawia, że ta hoodie Jordan zdecydowanie nie krępuje ruchów. Miękka, otulająca bawełna jest przyjemna dla skóry, sprawia, że chce się w nią zatopić. Model dostępny jest w różnych wersjach kolorystycznych, wśród których najbardziej popularne bsą szara i czerwona.

Fot. mat. prasowe

Bluzy z kapturem The North Face

Ta marka zawładnęła streetwearem. Buty, ubrania i akcesoria z logo The North Face można spotkać na każdym kroku. Też chcesz mieć przynajmniej jeden element stylówki od słynnego brandu? Postaw na ciepłą bluzę z kapturem! Tu również – bez zaskoczenia – polecamy przede wszystkim klasyczną hoodie, jaką jest bawełniany model The North Face Hangla Hoodie. Co istotne, bluza ta ma dość dopasowany krój – sprawdzi się więc u osób lubiących przylegające fasony. Wśród propozycji tej marki wyróżnia się też bluza, która z powodzeniem może zastępować kurtkę przejściową. Głównymi zaletami bluzy The North Face Tek ¼ Zip Hoodie są wykonanie z ciepłego, trwałego poliestru oraz po części rozpinany fason. Na oklaski zasługuje także jej design. Łączone kolory oraz zasuwana na zamek kieszeń urozmaicają jej wygląd.

Fot. mat. prasowe

Z czym nosić bluzy z kapturem?

Bluzy z kapturem z logotypami znanych miejskich branów to bardzo uniwersalne części stylówki. Nie da się jednak ukryć, że najlepiej wyglądają w luźnych zestawieniach, połączone z innymi ikonami streetwearu. Wyjątkowo komfortowo i modnie jesienią poczujesz się, dorzucając do fitu z bluzą spodnie dresowe Nike, Jordan, The North Face czy innej znanej marki oraz kultowe kicksy: Nike Air Force 1, adidas Superstar, Air Jordan 1 czy daddy shoes Fila albo buty w stylu outdoor od Timberland.

