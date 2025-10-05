W Toruniu doszło do groźnego incydentu miejskiego — bójki z użyciem maczet. Policja zatrzymała kilka osób, wśród nich znalazł się znany zawodnik mieszanych sztuk walki. Informacje o sprawie ujawniły lokalne media kryminalne.

Z relacji świadków wynika, że awantura zaczęła się na ulicy, a w jej trakcie padły agresywne ciosy z bronią białą. Maczety miały zostać wciągnięte do konfliktu po ataku słownym, który zaognił sytuację. Gdy na miejscu pojawiła się policja, kilku uczestników próbowało uciec, jednak funkcjonariusze skutecznie udaremnili ich działania.

W wyniku interwencji zabezpieczono osoby podejrzane oraz narzędzia użyte w zajściu — m.in. maczety. Jednym z zatrzymanych okazał się zawodnik MMA, Denis Z., którego nazwisko przewijało się już w lokalnych oraz ogólnopolskich środowiskach sportów walki, szczególnie związanych z tzw. freak-fightem. Niewykluczone, że będzie podlegał postępowaniu karnemu za czyny z art. dotyczących przestępstw z użyciem niebezpiecznych narzędzi.

Incydent w Toruniu potrząsnął opinią publiczną — mieszkańcy są zaskoczeni eskalacją przemocy w takiej formie. Władze wojewódzkie i policja zapowiadają, że będą wnikliwie badać motywacje sprawców, ich powiązania i ewentualne czynniki prowokacyjne.

Zatrzymani zostaną przesłuchani przez prokuraturę, która zdecyduje o postawieniu zarzutów i ewentualnym wniosku o tymczasowe aresztowanie. Śledztwo jest prowadzone m.in. pod kątem udziału w bójce z użyciem niebezpiecznego narzędzia oraz udziału w organizacji ekscesu publicznego.

