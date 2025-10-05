W miejscowości Zaręby Warchoły (powiat ostrowski, województwo mazowieckie) odkryto szczątki niezidentyfikowanego obiektu powietrznego, który przypomina fragmenty drona — poinformowano w oficjalnym komunikacie. Żandarmeria Wojskowa oraz prokuratura zajmują się obecnie wyjaśnieniem okoliczności zdarzenia.

Według lokalnej policji, obiekt znaleziono na polu, w pobliżu niezamieszkałego domu. Zgłoszenie wpłynęło po godzinie 18:00. Mazowiecki Oddział Żandarmerii działa pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Ursynów, w wydziale ds. wojskowych — to oni prowadzą czynności związane z zabezpieczeniem miejsca i identyfikacją elementów obiektu.

To kolejny przypadek odkrycia niezidentyfikowanego obiektu w Polsce w ostatnim czasie. Wcześniej służby odnotowały takie sytuacje m.in. w Stromcu (powiat białobrzeski), Wodyniu (powiat siedlecki), Sulmicach (koło Zamościa) oraz Wielkim Łęcku (woj. warmińsko-mazurskie).

W nocy z 9 na 10 września aż 21 dronów naruszyło polską przestrzeń powietrzną — część z nich została zestrzelona przez siły powietrzne Polski i sojusznicze.

Incydenty z niezidentyfikowanymi obiektami wzbudzają rosnący niepokój wśród lokalnych społeczności. Mieszkańcy Zaręb Warchołów przyznają, że sytuacja budzi obawy, choć wielu z nich podkreśla, że ufa w działania służb mundurowych. Władze centralne zapewniają, że Polska pozostaje w stałym kontakcie z sojusznikami z NATO i na bieżąco monitoruje przestrzeń powietrzną, aby zapobiec podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Przeczytaj również: