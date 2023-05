Pięć osób zginęło w tragicznym wypadku w miejscowości Boksycka (woj. świętokrzyskie). Na jaw wyszły właśnie badania krwi kierowcy mercedesa, który spowodował zdarzenie. Zarzuty, które przedstawiła 38-latkowi prokuratura są bardzo poważne.

Zdarzenie miało miejsce w godzinach porannych. Na Drodze Krajowe nr 9 w miejscowości Boksycka samochód marki mercedes niespodziewanie zjechał na przeciwny pas ruchu, wprost pod nadjeżdżającego fiata. W środku było sześć osób – rodzina, która wracała z wesela.

Mercedes zmiażdżył drugi samochód, nie dając szans jego pasażerom: Zginął 73-letni mężczyzna, 44-letni mężczyzna, 38-lenia kobieta oraz 20-latek i 19-latka.. Przeżył tylko 15-letni chłopiec, który trafił do szpitala. Kierowca mercedesa odniósł mniej poważne obrażenia.

Boksycka: Są wyniki badań krwi kierowcy mercedesa, który zderzył się z fiatem na DK 9. Prokuratura przedstawiła zarzuty

Tymczasem badająca sprawę policja podjęła decyzję o przeprowadzeniu badań krwi potencjalnego sprawcy wypadku. 38-latek został przebadany na obecność alkoholu i narkotyków.

We wtorek pojawiły się wyniki badań. Ujawniły one, że mężczyzna znajdował się pod wpływem alkoholu i narkotyków w momencie zdarzenia. – Przesłuchany w charakterze podejrzanego Piotr M. nie ustosunkował się do zarzutu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień – poinformował Daniel Prokopowicz, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Kielcach, w rozmowie z RMF FM.

W związku z nowymi ustaleniami prokuratura przedstawiła 38-latkowi zarzut spowodowania wypadku drogowego pod wpływem alkoholu i narkotyków. Kierowcy mercedesa grozi do 12 lat więzienia.

