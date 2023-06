Polscy piłkarze w meczu towarzyskim pokonali Niemców 1:0, co wywołało wiele emocji. Zbigniew Boniek nie wytrzymał, gdy zobaczył w sieci wpis jednego z wiceministrów. Były prezes PZPN nie gryzł się w język.

W piątek reprezentacja Polski pokonała piłkarzy z Niemiec 1:0, co wydarzyło się dopiero… drugi raz w historii. Mecz był szczególny jeszcze z jednego względu. Po raz ostatni w koszulce z orłem wystąpił Jakub Błaszczykowski. Piłkarz oficjalnie pożegnał się w ten sposób z kadrą, choć już od pewnego czasu w niej nie występował.

Po meczu nie brakowało wielu komentarzy. Niektóre z nich pisano najwyraźniej pod wpływem dużych emocji. Wiceminister Jacek Ozdoba posłużył się bowiem dość oryginalnym porównaniem. Zasugerował bowiem, że polscy piłkarze wygrali w meczu przeciwko… Donaldowi Tuskowie.

Na wpis ostro zareagował Zbigniew Boniek, który nie gryzł się w język. „Przepraszam, co to za debil?” – napisał były prezes PZPN udostępniając wpis Ozdoby, co nie pozostawiło złudzeń, kogo miał na myśli.

Przepraszam co to za debil? https://t.co/Y5w3KWVEFn — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) June 17, 2023

Ostro zareagował też sam Ozdoba. Dopytywał, czy to „oficjalne stanowisko UEFA”. „Zwrócę się do UEFA z oficjalną skargą na Pana zachowanie” – zaznaczył. „Powiedzmy sobie wprost był Pan wybitnym piłkarzem, beznadziejnym trenerem i żałosnym prezesem. A o polityce nie ma Pan zielonego pojęcia. Nawet dziecko wie, że Tusk prowadził proniemiecką politykę. Czego sam Tusk nie ukrywał. Jeśli ma Pan wątpliwości i uważa Pan, że zna się na polityce, to zapraszam do debaty na ten temat. Bo wyzuwać jest łatwo, a podjąć dyskusje na argumenty dużo trudniej. O ile ma Pan odwagę!” – dodał w innym wpisie.

Czy to jest oficjalne stanowisko @UEFAcom ? Zwrócę się do UEFA z oficjalną skargą na Pana zachowanie🙃#Respect https://t.co/i0x6pDZQJz — Jacek Ozdoba (@OzdobaJacek) June 17, 2023

Powiedzmy sobie wprost był Pan wybitnym piłkarzem, beznadziejnym trenerem i żałosnym prezesem. A o polityce nie ma Pan zielonego pojęcia. Nawet dziecko wie, że Tusk prowadził proniemiecką politykę. Czego sam Tusk nie ukrywał.

Jeśli ma Pan wątpliwości i uważa Pan, że zna się na… https://t.co/i0x6pDZQJz — Jacek Ozdoba (@OzdobaJacek) June 17, 2023

