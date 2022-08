W sklepach wciąż nie skończyły się problemy z dostępnością cukru, a już wkrótce mogą pojawić się kolejne. Tym razem miałyby one dotyczyć mleka. Wszystko przez kryzys energetyczny, który może dotknąć firmy mleczarskie. Branża apeluje do rządu o pilne działania.

W ostatnim czasie Polacy zmagają się nie tylko z drożyzną, ale również z niedostępnością produktów. Szczególnie głośno było o brakach cukru. Substancja ta zaczęła znikać z półek sklepowych, co spowodowało, że niektórzy wykupowali zwiększone ilości i nowy towar po prostu nie zdążył dojechać. Wciąż w wielu miejscach półki po cukrze świecą pustkami.

Teraz kolejny kryzys przewiduje branża mleczarska. Wszystko za sprawą kryzysu energetycznego i przepisów dotyczących ograniczeń w poborze prądu i gazu. „Aktualnie firmy mleczarskie otrzymują pisma od dostawców energii i gazu, zgodnie z którymi przewiduje się wprowadzenie planów ograniczeń w poborze tych mediów do poziomów niepozwalających na utrzymanie produkcji, magazynowania, a nawet funkcjonowania przyzakładowych oczyszczalni ścieków” – czytamy w stanowisku opublikowanym przez Związek Polskich Przetwórców Mleka.

Branża mleczarska: „Konsekwencje mogą być opłakane”

Branża zaznacza, że wystarczą 2-3 dni problemów z dostawą energii i czeka nas katastrofa, ponieważ mleko nie może czekać na przetworzenie. „Spowoduje to przerwanie procesów produkcyjnych, co skutkować będzie niedoborem wyrobów na rynku i poważnymi stratami finansowymi dla zakładów. Nie należy zapominać, że jednocześnie straty poniosą rolnicy, od których surowiec po prostu nie będzie odbierany. Wtedy pojawi się problem co zrobić z taką ilością niewykorzystanego mleka, jak go zutylizować? Obawiamy się, że konsekwencje takiej sytuacji dla środowiska naturalnego mogą być opłakane” – czytamy.

Branża twierdzi, że apelowała już w tej sprawie do rządu, proponując też rozwiązania, ale nie otrzymała odpowiedzi. „Jesteśmy bardzo zaniepokojeni sytuacją, w której zarówno podczas epidemii, jak i teraz, rząd nie podejmuje aktywnych działań na rzecz objęcia ochroną naszej branży przed czynnikami mającymi negatywny wpływ na działalność nie tylko zakładów przetwórczych, ale także rolników” – piszą związkowcy.

