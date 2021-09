Grzegorz Braun otrzymał najwyższą możliwą karę finansową przewidzianą regulaminem Sejmu. Posła Konfederacji ukarano w ten sposób za słowa wypowiedziane pod adresem Adama Niedzielskiego.

W czwartek w Sejmie Braun bardzo ostro wypowiadał się na temat ministra zdrowia. Ocenił, że Niedzielskiemu należy przedstawić „akt oskarżenia zawierający informację o kilkudziesięciu tysiącach nadmiarowych zgonów”.

„To są straty wojenne. Ludzie, którzy odpowiadają za te straty, są zbrodniarzami wojennymi. Zbrodniarze wojenni, w kategoriach norymberskich, to niekoniecznie ludzie, którzy strzelają z rewolweru w polityce i spychają do dołu z wapnem w Palmirach czy w Katyniu. To – w myśl kodeksu karnego– ludzie, którzy stwarzają okoliczności, w których ludzie giną, a giną masowo” – mówił Braun. Gdy mu wyłączono mikrofon krzyknął w stronę ministra: „Będziesz pan wisiał!”.

Braun ukarany

Wybuchł potężny skandal. Większość komentatorów oceniła słowa posła, jako groźbę pod adresem ministra. Nawet politycy opozycji stanęli w tej sprawie po stronie ministra zdrowia z ramienia PiS.

Prezydium Sejmu jednogłośnie zdecydowało o najwyższej możliwej karze finansowej dla posła Grzegorza Brauna (Konfederacja) za jego poranną wypowiedź pod adresem ministra zdrowia Adama Niedzielskiego – poinformował wicemarszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty (Lewica).

„Jednomyślne poseł Grzegorz Braun został ukarany najwyższą karą: 6 miesięcy obniżenia uposażenia o 50 procent i 6 miesięcy (odebrania) 100 procent diety poselskiej – poinformował Czarzasty. Nie ma już większych finansowych kar za tego typu przewinienia” – dodał wicemarszałek.

Źr. RMF FM; wmeritum.pl