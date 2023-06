Rozmawiamy z Europejską Agencją Kosmiczną o uczestnictwie w misji polskiego astronauty, ale też o partycypacji naszych firm w rozwoju przemysłu kosmicznego – wskazał w czwartek szef MRiT Waldemar Buda. Wyraził nadzieję, że porozumienie zostanie zawarte jeszcze w lipcu br.

Minister rozwoju i technologii, pytany w czwartek przez dziennikarzy o możliwy udział polskiego astronauty w misji kosmicznej, wskazał, że „państwo polskie złożyło ciekawą ofertę, która jest rozpatrywana teraz przez ESA”. Dodał że może ona dać efekt w postaci udziału polskiego astronauty w misji kosmicznej. Waldemar Buda zastrzegł, że rozstrzygnięć jeszcze nie ma.

Jak mówił, ESA analizuje polską ofertę „i jest szansa, że zawrzemy porozumienie”. „Umowę, która będzie konkretnie wskazywała, jakie możliwości stoją również przed naszym astronautą” – powiedział szef MRiT.

Buda zakłada, że ta kwestia rozstrzygnie się w ciągu kilku tygodni. „Mam nadzieję, że jeszcze w lipcu” – wskazał.

Działające przy premierze Centrum GovTech usunęło swój wczorajszy wpis informujący o tym, że Sławosz Uznański jako drugi Polak w historii poleci w kosmos. — Łukasz Bok (@LukaszBok) June 29, 2023

W ocenie szefa MRiT polska oferta „prawdopodobnie będzie najlepsza”. „W tym uczestniczy nie tylko ESA, ale też strona amerykańska. Potencjalna misja będzie więc miała charakter europejsko-amerykański. Są jeszcze dwie decyzje przed nami. Po pierwsze podpisanie umowy z ESA, po drugie decyzja Komitetu, w którym większość mają Amerykanie” – zaznaczył.

Minister wyjaśnił, że „nie rozmawiamy tylko o uczestnictwie w misji kosmicznej polskiego astronauty”. „Największy komponent dotyczy partycypacji polskich firm w rozwoju przemysłu kosmicznego. To jest dla nas najważniejsze, bo to, swego rodzaju, koło zamachowe gospodarki” – stwierdził. Wskazał na analizy, z których wynika, że 1 złoty zainwestowany w branży kosmicznej daje 6-7 zł zwrotu w gospodarce, jeżeli firmy, start-upy z tego sektora będą się rozwijały.

„Chcemy mieć pewność, że ESA będzie gwarantowała zamówienia, które wykonają polskie firmy. Jest to również na stole. Dla branży byłby to zastrzyk ogromnej gotówki – za zlecenia, które sektor realizowałby poprzez budowanie również know-how polskich firm” – ocenił. Przyznał, że Polska ma konkurentów w wyścigu o kontrakt z ESA. „M.in. Niemcy również o to zabiegają” – przekazał.

Jak poinformowała ESA w czwartek PAP, Polska i Europejska Agencja Kosmiczna „rozważają opcje, by umożliwić lot” w kosmos Sławoszowi Uznańskiemu. „Szczegóły zostaną przekazane dopiero po osiągnięciu porozumienia ze wszystkimi stronami, w tym z międzynarodowymi partnerami ISS” – dodano.(PAP)

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autorka: Magdalena Jarco