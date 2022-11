Będziemy zawsze stać na straży polskich granic. Pani Ochojska nie jest członkiem PO – ogłosił Borys Budka. Były szef Platformy Obywatelskiej zareagował na ostatnie opinie wygłaszane przez Janinę Ochojską ws. sytuacji na granicy.

Janina Ochojska od początku kryzysu na granicy polsko-białoruskiej jednoznacznie potępia działania polskiego rządu. Eurodeputowana zareagowała ostro także na najnowszy pomysł rządzących, który zakłada rozstawienie tymczasowej zapory na granicy Polski z Obwodem Kaliningradzkim.

Z zapowiedzi wicepremiera Mariusza Błaszczaka wynika, że zapora o wysokości 2,5 metra i szerokości 3 metrów, składająca się z trzech rzędów drutu kolczastego, ma stanąć na całej długości granicy polsko-rosyjskiej.

„Czy Pan i rząd @pisorgpl zostaliście pozbawieni rozumu? Wydaliście 1,6 mld zł na «zaporę» na granicy PL-BY po to żeby mieć furtki do dalszego łamania prawa, na pushbacki a teraz chcecie zbudować następną? Przestrzegajcie prawa i procedur. To tańsze i skuteczniejsze” – napisała zbulwersowana Ochojska.

Wypowiedź eurodeputowanej odbiła się szerokim echem w sieci. O komentarz tej sprawie został zapytany Borys Budka. Polityk PO przekonuje, że jego formacja zawsze stoi na straży ochrony granic RP.

– Będziemy zawsze stać na straży polskich granic. Pani Ochojska nie jest członkiem PO. Tego typu inwestycje będą zbadane przez nas pod kątem gospodarności – zapowiedział. – Powinniśmy robić wszystko, by uszczelniać naszą granicę, zwłaszcza z Obwodem Kaliningradzkim, bo Rosja jest dzisiaj wielkim niebezpieczeństwem dla całej Europy – podkreślił.

Na odpowiedź Ochojskiej nie trzeba było długo czekać. „Czy @bbudka boi się tematu migracji? Że spadną mu słupki? Czy nie rozumie, że to @Straz_Graniczna i służby specjalne powinny kontrolować KTO przechodzi przez granice PL? A co z przestrzeganiem prawa i pushbackami? Co ma do tego moje nieczłonkostwo w PO? Mur? Kolejny” – zastanawia się europosłanka.