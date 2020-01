Czy w dziesiątą rocznicę katastrofy smoleńskiej w Warszawie powstanie ulica Lecha Kaczyńskiego? O tym zdecydują stołeczni radni. Pomysł popiera jednak nowy przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka.

Borys Budka był gościem Roberta Mazurka w porannej rozmowie na antenie RMF FM. Pytany był między innymi o kwestię powstania w Warszawie ulicy Lecha Kaczyńskiego. Nowy przewodniczący Platformy Obywatelskiej stwierdził, że nie ma nic przeciwko i „podniósłby za tym rękę”, ale nie chce niczego narzucać.

Budka przypomniał, że chociaż nie wie o spektakularnych sukcesach Lecha Kaczyńskiego dla Warszawy, to jest faktem, że był on prezydentem. „Akurat prezydent Lech Kaczyński nie wiem jakie miał spektakularne sukcesy dla Warszawy, ale był prezydentem Rzeczpospolitej, zginął w katastrofie” – powiedział.

Robert Mazurek przypomniał politykowi, że Lech Kaczyński był inicjatorem budowy Muzeum Powstania Warszawskiego. Przewodniczący PO stwierdził, że jest to „niesamowite miejsce i choćby dlatego warto go upamiętnić”.

To jednak nie wszystko. Borys Budka przyznał, że będzie rozmawiał z prezydentem Rafałem Trzaskowskim między innymi w tej kwestii. Poparł również pomysł powstania w stolicy ulicy Anny Walentynowicz. „Co więcej, jeśli będzie takie spotkanie z radnymi mogę tam być i zachęcić do głosowania, natomiast kołem nie będę łamał nikogo. Uważam jednak, że w dziesiątą rocznicę tej katastrofy to byłby bardzo dobry gest” – powiedział.

Źr.: RMF FM, Twitter/Rozmowa RMF