Borys Budka, lider Platformy Obywatelskiej, zamieścił mocny wpis na Twitterze. Obśmiał w nim prezydenta Andrzeja Dudę nazywając go… przedszkolakiem.

Niedawno media obiegła informacja, że Andrzej Duda postanowił skorzystać z poluzowania obostrzeń dotyczących stoków i udał się na narty do Wisły. Informację jako pierwszy podał dziennikarz Radia Nowy Świat Klaudiusz Slezak.

📌 jak dowiedziałem się nieoficjalnie Prezydent @AndrzejDuda pojechał na narty do Wisły. @RTDW_Nowy_Swiat — Klaudiusz Slezak 🚴‍♂️ (@KlaudiuszSlezak) February 17, 2021

Tekst na ten temat napisał również „Dziennik Zachodni”, który porozmawiał o tej sprawie z Tadeuszem Papierzyńskim, kierownikiem Referatu Promocji, Turystyki, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Wiśle. „Też słyszeliśmy, że pan prezydent na parę dni ma przyjechać do Wisły, ale nie dostaliśmy żadnego pisma w tej sprawie” – powiedział urzędnik.

Całą sprawę skomentował Borys Budka. Lider Platformy Obywatelskiej zamieścił na Twitterze wpis, w którym uderzył w Prezydenta RP. Nazwał go… przedszkolakiem.

Borys Budka uderza w Prezydenta RP

Budka opublikował wpis na Twitterze, w którym skomentował doniesienia o wyjeździe Andrzeja Dudy na narty do Wisły. „Rada Bezpieczeństwa Narodowego? Spotkanie z upadającymi przedsiębiorcami? Aktywność w sprawie Nawalnego? Wsparcie dla szybkiego wprowadzenia Planu Odbudowy? Nie. Najważniejsze są narty. Pierwszy Przedszkolak RP…” – napisał lider opozycyjnego ugrupowania.

Rada Bezpieczeństwa Narodowego? Spotkanie z upadającymi przedsiębiorcami? Aktywność w sprawie Nawalnego? Wsparcie dla szybkiego wprowadzenia Planu Odbudowy? Nie. Najważniejsze są narty. Pierwszy Przedszkolak RP… — Borys Budka (@bbudka) February 19, 2021

Głos w tej sprawie zabrał też były prezydent Bronisław Komorowski, który porozmawiał na ten temat z Wirtualną Polską. „Pan prezydent może obecnie korzystać z narciarskich stoków, bo aktualne przepisy dopuszczają taką możliwość. Pytanie tylko, czy daje dobry przykład innym, którzy ze względu na pandemię siedzą w domach. A prezydent powinien dawać dobry przykład wstrzemięźliwości i unikania sytuacji, kiedy można rozmnożyć koronawirusa. W mojej ocenie to nie jest dobry moment do tego, by pokazywać się na stoku” – powiedział.