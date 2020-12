Od wielu dekad przyjaźń polsko-węgierska była symbolem dobrych rzeczy, jeśli chodzi o polską politykę. Niestety, w ostatnich latach to zupełnie się zmieniło – mówił na konferencji prasowej Borys Budka. Lider Platformy Obywatelskiej zasugerował, że Polska realizuje interesy Viktora Orbana…

We wtorek wieczorem odbyło się spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Głównym tematem rozmów był spór wokół groźby zawetowania unijnego budżetu przez Polskę i Węgry.

Stanem relacji polsko-węgierskich zaniepokojeni są politycy opozycji. W środę swoimi wątpliwościami podzielił się Borys Budka. – Od wielu dekad przyjaźń polsko-węgierska była symbolem dobrych rzeczy, jeśli chodzi o polską politykę. Niestety, w ostatnich latach to zupełnie się zmieniło – powiedział.

Budka: Wczorajsza wizyta premiera Orbana pokazuje, że Polska z miejsca lidera w Europie, stała się przedmiotem w rękach premiera Orbana

Szef Platformy Obywatelskiej zwrócił uwagę, że Węgry pełnią rolę dominującą nad Polską. – Wczorajsza wizyta premiera Orbana pokazuje, że Polska z miejsca lidera w Europie, podmiotu, który często nadawał ton europejskiej polityce, Polska, a dokładnie polski rząd, rząd Mateusza Morawieckiego stał się przedmiotem w rękach premiera Orbana – oświadczył.

Budka przypomina, że obecna sytuacja stoi w głębokiej sprzeczności z przedwyborczymi deklaracjami Kaczyńskiego. – Kaczyński, gdy przejmował władzę, obiecywał, że Polska będzie wstawała z kolan. Niestety, zamiast tego mamy do czynienia z bardzo złą, rujnująca Polskę polityką zagraniczną – powiedział.

⚠️ #Kaczyński doprowadził do tego, że polski rząd stał się narzędziem w rękach węgierskiego premiera. Żądam od premiera Morawieckiego, by przestał prężyć muskuły i zaakceptował dobre dla Polski europejskie porozumienie. 👇 pic.twitter.com/oIDsyp0W0O — Platforma NEWS 🇵🇱✌️ (@NewsPlatforma) December 9, 2020

– Symbolem tej zrujnowanej polityki jest to, że premier Węgier, małego europejskiego kraju, przyjeżdża do Polski i mówi, co Morawiecki będzie mówił na szczycie. Pokazuje Kaczyńskiemu, że kompromis niemiecko-węgierski może zostawić Polskę głęboko w tyle” – dodał.