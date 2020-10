O ponad 9600 przypadkach koronawirusa w Polsce poinformowało dziś Ministerstwo Zdrowia. Borys Budka postanowił na Twitterze zaatakować Jarosława Kaczyńskiego. Doczekał się odpowiedzi, ale ze strony szefa Kancelarii Premiera.

Od tygodni notujemy w naszym kraju rekordy zakażeń koronawirusem. W sobotę dobowa liczba nowych przypadków zbliżyła się do granicy 10 tysięcy. Nic więc dziwnego, że coraz więcej osób zastanawia się nad tym, co przyniesie przyszłość.

Dla opozycji cała sytuacja niejednokrotnie była powodem do ataku na rządzących. Zdaniem wielu polityków, Prawo i Sprawiedliwość nieskutecznie radzi sobie z pandemią.

Dziś po komunikacie Ministerstwa Zdrowia, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego zaatakował lider PO Borys Budka. Nawiązał do plotek mówiących, jakoby prezes PiS w dzień wprowadzenia stanu wojennego miał spać do południa. „Spadł 13 grudnia. I jak widać, śpi też dzisiaj, gdy liczba zachorowań jest rekordowa. Prawdziwy bohater” – napisał na Twitterze.

Spał 13 grudnia. I jak widać, śpi też dzisiaj, gdy liczba zachorowań jest rekordowa. Prawdziwy bohater. — Borys Budka (@bbudka) October 17, 2020

Borys Budka doczekał się odpowiedzi, ale nie ze strony Jarosława Kaczyńskiego, ale Michała Dworczyka. Szef Kancelarii Premiera zaprosił lidera PO do współpracy w walce z pandemią. „Trzeba w trudnych czasach być razem, pokazać społeczeństwu, że w obliczu zagrożenia nie liczą się barwy polityczne a walka o obronę życia i gospodarki. Zapraszamy do współpracy! Nie wykorzystujcie pandemii do walki politycznej” – napisał.

Trzeba w trudnych czasach być razem, pokazać społeczeństwu, że w obliczu zagrożenia nie liczą się barwy polityczne a walka o obronę życia i gospodarki. Zapraszamy @bbudka do współpracy! nie wykorzystujcie pandemii do walki politycznej — Michał Dworczyk (@michaldworczyk) October 17, 2020

Źr.: Twitter/Borys Budka, Twitter/Michał Dworczyk