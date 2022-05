Europosłanka PiS Beata Mazurek odniosła się do słów Rafała Trzaskowskiego. Prezydent Warszawy, organizując kolejną edycję Campusu Polska Przyszłości, stwierdził, że Komisja Europejska powinna stawiać Polsce dodatkowe warunki w sprawie Krajowego Planu Odbudowy.

Coraz więcej wskazuje na to, że pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy mogą wkrótce trafić do Polski. Na ten moment porozumienia między Warszawą a Komisją Europejską wciąż nie ma. Oliwy do ognia dolał Rafał Trzaskowski, który przyznał, że rozmawiał w ten sprawie z Ursulą von der Leyen.

Zdaniem prezydenta Warszawy, Komisja Europejska powinna stawiać Polsce „dodatkowe warunki” w sprawie KPO. „Ja rozmawiałem z przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen i jestem dobrej myśli, że Komisja Europejska będzie stawiała te warunki i że te warunki będą musiały być spełnione, żeby te pieniądze popłynęły do Polski” – mówił.

Trzaskowskiemu stanowczo odpowiedziała europosłanka PiS Beata Mazurek. „Skrajnie szkodliwa wypowiedź Trzaskowskiego. Platforma blokuje pieniądze z KPO. Wyraźnie widać, że bez względu na konsekwencje oraz koszty dla Polski i Polaków zrobią wszystko, aby wrócić do władzy. Żałosna opozycja” – napisała.

Źr.: TVP Info, Twitter