Na A4 doszło do tragicznego wypadku. Bus wiozący niepełnosprawnych dachował, co doprowadziło do śmierci dwóch osób. Pojazdem podróżowało kilkanaście osób niepełnosprawnych. Na miejscu pracują służby.

Tragiczne sceny rozegrały się pomiędzy węzłami Rzeszów Zachód a Rzeszów Północ na jezdni w kierunku Przemyśla. Ze wstępnych ustaleń wynika, że bus iveco, podczas zmiany pasa, zderzył się z bmw jadącym lewym pasem. W wyniku zderzenia bus dachował zatrzymując się na barierach na pasie zieleni.

Wiadomo, że bus, którym jechało kilkanaście osób z niepełnosprawnościami, dachował. Oprócz kierowcy w pojeździe było trzech opiekunów i 11 osób niepełnosprawnych – informuje radio RMF FM.

Do wypadku doszło około godz. 8.30, na autostradzie A4 na wysokości Rudnej Małej (574 km). Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierujący autobusem iveco, podczas zmiany pasa, zderzył się z bmw. Nie żyją dwie osoby z autobusu. Utrudnienia na autostradzie mogą potrwać kilka godzin pic.twitter.com/1tEQWHatsQ — Podkarpacka Policja (@Rz_Policja) September 22, 2023

Kierowcy obu pojazdów nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Pobrano od nich krew do badań na zawartość alkoholu i innych środków.

Kierowcy musieli liczyć się z bardzo poważnymi utrudnieniami. Policjanci kierowali ich na objazdy.

Źr. Policja; RMF FM