Nicola Zalewski może trafić do wielkiego klubu. Wiele wskazuje na to, że reprezentant Polski ostatecznie opuści AS Romę.

Nicola Zalewski był jednym z najlepszych graczy polski podczas tegorocznego Euro w Niemczech. Zawodnik AS Romy nie bał się gry jeden na jeden, dryblował i stwarzał swoim kolegom wiele okazji do zdobycia bramki.

Pomimo dobrego występu na turnieju pozycja Zalewskiego w Romie nie należy do najmocniejszych. Polak był jednym z ulubieńców Jose Mourinho, jednak gdy miejsce Portugalczyka zajął Daniele De Rossi notowania Zalewskiego spadły. Nic więc dziwnego, że coraz częściej mówi się o tym, że kadrowicz Probierza opuści Rzym i przeniesie się do innego klubu.

Okazuje się, że Zalewski może trafić do czołowego europejskiego klubu. – Moja przyszłość? Będziemy o tym rozmawiali. Wszystko musi zostać wyjaśnione. Chcemy usłyszeć, co mówią i myślą działacze na ten temat. Musimy ustalić czy kontynuować karierę tutaj, czy trzeba będzie pójść własnymi drogami – mówił jakiś czas temu piłkarz.

Nicola Zalewski może trafić do giganta

Według włoskiego portalu internetowego SiamoLaRoma Nicola Zalewski znalazł się na liście życzeń Juventusu Turyn. To dość zaskakująca informacja, zwłaszcza w kontekście tego, że w minionym sezonie Zalewski nie grał regularnie w swojej drużynie.

– „Bianconeri” są zainteresowani Zalewskim i nie tylko. W najbliższych godzinach może dojść do wielu niespodzianek na linii Juventus – Roma” – napisano na stronie internetowej. Pisząc o innych zawodnikach redaktorzy serwisu mieli na myśli Bryana Cristante.

Nicola Zalewski ma wciąż ważny kontakt z AS Romą. Jego umowa obowiązuje do 2025 roku. Jest to więc ostatni moment, by zarobić na Polaku jakiekolwiek pieniądze.

