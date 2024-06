Były reprezentant Polski i dwukrotny mistrz Polski z Legią Warszawa Krzysztof Ratajczyk nie gryzł się w język mówiąc o Robercie Lewandowskim. Z rozmowy Ratajczyka z portalem WP Sportowe Fakty wyłania się bardzo niepochlebny obraz kapitana polskiej reprezentacji.

Ratajczyk to były reprezentant Polski, dwukrotny mistrz Polski z Legią Warszawa i zawodnik austriackich klubów. Po zakończeniu kariery zamieszkał w Wiedniu, więc zna tamtejszą piłkę i sposób gry reprezentacji Austrii. Jednak w rozmowie z WP Sportowymi Faktami dużo krytycznych słów padło pod adresem Lewandowskiego.

Ratajczyk już na wstępie rozmowy stwierdził, że zazwyczaj nie ogląda meczów reprezentacji Polski, bo… „gra w nich Lewandowski”. W meczu z Holandią Lewego nie było, zatem Ratajczyk obejrzał to spotkanie i pochwalił polskich piłkarzy.

„Po prostu nie jestem jego fanem. Wiem, że na niego nie można mówić źle, ale ja mam w nosie, co można, a co nie. Uważam, że gra pod siebie, a poza tym – gdy jest na boisku, wszyscy mają mu zagrać piłkę. Nie było go z Holandią i naprawdę kibicowałem Polakom” – mówi były reprezentant Polski.

„Może nie będę mówił wszystkiego, co myślę, bo mnie ludzie zlinczują. W każdym razie – byłem ciekaw, jak reprezentacja spisze się bez Lewandowskiego i muszę przyznać, że z Holandią chłopaki zagrali dobrze. Wielu z nich pokazało odwagę, otworzyli się do gry. Może mogli pozwolić sobie na więcej, nie mieli nad sobą bata? Głośno myślę” – dodał Ratajczyk. „Dużo się cofa, rozgrywa. Ja bym mu powiedział: „Chłopie, idź w pole karne, tam dostaniesz piłkę”. Mówię to jako kibic, z kanapy.” – podsumował były reprezentant.

Przeczytaj również:

Źr. WP Sportowe Fakty