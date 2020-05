W ubiegłym tygodniu policja zatrzymała byłego wiceszefa Agencji Wywiadu, Pawła W., w związku z podejrzeniem pedofilii. – informuje TVP Info. Prokuratura już przedstawiła mężczyźnie zarzuty, ale ten się nie przyznaje. Za popełnione czyny grozi mu nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

TVP Info informuje, że zatrzymany Paweł W. to były wiceszef Agencji Wywiadu, wcześniej agent UOP, związany ze Służbą Wywiadu Wojskowego. Ze służby odwołano go w 2015 r. po objęciu w Polsce władzy przez Zjednoczoną Prawicę. W prokuraturze usłyszał jeden zarzut, ale obejmujący cały szereg przestępstw, które miały trwać od września 2017 roku do sierpnia 2019 roku.

„Zarzut dotyczy szeregu zachowań, które dotyczą doprowadzenia osoby małoletniej do poddania się innym czynnościom seksualnym i do obcowania płciowego przy wykorzystaniu zaufania i groźby użycia przemocy” – mówi TVP Info prokurator Mirosława Chyr, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Były wiceszef Agencji Wywiadu nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Złożył obszerne wyjaśnienia. Sąd postanowił zastosować wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Za zarzucany mu czyn grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Źr. tvp.info