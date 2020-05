Wciąż nie milkną echa afery związanej z Zatoką Sztuki. Na temat oskarżeń Sylwestra Latkowskiego wypowiedziało się już wiele osób. Głos w sprawie zabrał również Michał Wiśniewski, który stanął w obronie artystów, ale postanowił zaatakować Kubę Wojewódzkiego.

Kuba Wojewódzki, Borys Szyc czy Natalia Siwiec to tylko niektóre osoby, których nazwiska w kontekście filmu „Nic się nie stało” wymienił Sylwester Latkowski. Produkcja opowiada o przypadkach pedofilii, do których miało dochodzić w Zatoce Sztuki. Film spotkał się z bardzo ostrymi reakcjami, post zapowiadający pozew wobec reżysera i Telewizji Polskiej zamieścił między innymi Kuba Wojewódzki.

Całą sprawę postanowił skomentować również Michał Wiśniewski. „Każde pytanie, które jest stawiane, to pytanie o tych celebrytów, którzy zostali wymienieni. Po pierwsze, to nie są celebryci w większości przypadków. Tylko aktorzy, piosenkarze. Wyzywanie ich od celebrytów byłoby co najmniej nie na miejscu. Jedynym chyba celebrytą w tym całym towarzystwie jest właśnie Kuba Wojewódzki. Teraz powiecie: „O, złapał się na Kubę Wojewódzkiego, żeby się przyczepić”. Nic bardziej mylnego. Mógłbym to robić codziennie, tak jak on. Przecież wystarczy tylko sobie nalać szklankę wódki i napie***lać non stop” – powiedział.

Piosenkarz stanął w obronie artystów, pod adresem których padły oskarżenia. „Wielu z tych artystów, którzy zostali pokazani w tym filmie, wydało proste oświadczenia, pod tytułem: „No robiliśmy to, tamto. Nie mamy z tym nic wspólnego. Wykorzystano nasz wizerunek”. (…) Żeby była jasność, nie jestem adwokatem diabła i nie bronię Latkowskiego, ale przecież te zdjęcia są powszechnie dostępne. (…) Jeżeli ktoś z tych osób powszechnie znanych zaczyna się denerwować, to daje tylko wodę na młyn tym, którzy hejtują dla zasady” – mówił Wiśniewski.

Michał Wiśniewski atakuję Kubę Wojewódzkiego

Wiśniewski nie omieszkał jednak zaatakować Kuby Wojewódzkiego. „Kuba, (…) jak jesteś takim cwaniakiem, to może zamiast odciągać uwagę od problemu (…) może b tak te pieniądze, które wydasz na proces, przeznaczyć właśnie na cele charytatywne? Ile dałeś na cele charytatywne w swoim życiu? Ile pomogłeś? Bo na razie tak mi się wydaje, że jedynym celebrytą w tym całym gronie jesteś ty. Facetem, który łazi po ściankach, obija się tu i tam, ktoś mu szepcze w programie do ucha, co ma powiedzieć. To chyba ty jesteś tym gościem, który tak krzyczy, że wykorzystano jego wizerunek” – powiedział.

Lider Ich Troje zaapelował, by Wojewódzki wsparł jakiś cel charytatywny. „Ale chcę cię zapytać, czy ty nie żyjesz z nas? Czy ty byś istniał, jakbyś nie napisał, że Wiśniewski to, Wiśniewski s**mto (…)? Zarzygasz się tu, zarzygasz się tam na kogoś, komuś się w życie ze**asz. A teraz narzekasz, że ktoś wykorzystał twój wizerunek? Serio? Więc może przeznacz te fundusze, żeby komuś pomóc. Komuś, słyszałeś o czymś takim? To nie wystarczy tylko stanąć i poprzeć fundację. Trzeba pojechać i zrobić. Tak by było najfajniej, wiesz? Mówię, jak jest, Michał Wiśniewski” – dodał.

