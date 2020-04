Czy naprawdę zależało im, żebym po raz kolejny przypomniał że do Konfederacji nie należę? – napisał Wojciech Cejrowski. Popularny podróżnik zareagował tak na grafikę ze swoim wizerunkiem, podpisaną przez Konfederację.

Wojciech Cejrowski już dawno dał do zrozumienia, że nie zamierza głosować na Prawo i Sprawiedliwość z powodu stosunku tej partii do aborcji. Nazwisko słynnego podróżnika przez dłuższy czas łączone było z Konfederacją. Jednak Cejrowski przekonuje, że nawet z tą formacją mu nie po drodze.

Na początku kwietnia na profilu partii KORWiN pojawiła się grafika autorstwa Konfederacji z wizerunkiem podróżnika i cytatem. Chodzi o krytyczną wypowiedź Cejrowskiego na temat ustaleń Okrągłego Stołu.

Jeden z internautów napisał, że kiedy autor dowie się o grafice, nie będzie zadowolony. Cejrowski zareagował. – Jeżeli Konfederacja w takich duperelach nie ma honoru, to nie będzie go miała w sprawach istotnych – przekonuje.

-Czy naprawdę zależało im, żebym po raz kolejny przypomniał że do Konfederacji nie należę; nie głosowałem na nią; i nie podoba mi się że KOLEJNY RAZ kradną mój wizerunek?#WszyscyWon – dodał.

Jeżeli Konfederacja w takich duperelach nie ma honoru, to nie będzie go miała w sprawach istotnych. Czy naprawdę zależało im, żebym po raz kolejny przypomniał że do Konfederacji nie należę; nie głosowałem na nią; i nie podoba mi się że KOLEJNY RAZ kradną mój wizerunek?#WszyscyWon pic.twitter.com/Ev2BKVwM2k — The Wojciech Cejrowski DLA ZUCHWAŁYCH (@TheCejrowski) April 28, 2020

Wpis popularnego podróżnika jak zwykle wywołał falę komentarzy. Część internautów poparła jego tok rozumowania, jednak niektórzy polemizują. „A jeśli wrzucą cytat z Albert Einsteina to będzie to kradzież wizerunku Albert Einsteina? No tak, przecież to logiczne!” – zastanawia się jeden z komentujących.

„Jako osoba publiczna za którą chce być Pan uważany sam Pan eksponuje swój wizerunek w przestrzeni medialnej. Zatem pańskie zastrzeżenia o kradzież wizerunku jest absurdalna” – dodaje inny.

Źródło: Twitter