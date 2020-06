Wojciech Cejrowski po raz kolejny odniósł się w mediach społecznościowych do decyzji liderów Konfederacji. Ci zdecydowali, że w drugiej turze wyborów prezydenckich nie poprą żadnego z kandydatów. Znany podróżnik uważa natomiast, że należy podjąć negocjacje z PiS.

Niedawno Cejrowski krytykował stanowisko Konfederacji. „Konfederacja powinna natychmiast zmienić debilną decyzję „nikogo nie popieramy w II turze”. Mają 7 proc. kart do targowania się z Dudą i mają na to 2 tygodnie. Poddali się jeszcze przed ogłoszeniem wyników” – pisał na Facebooku. Udostępnił też wpis Kai Godek, która apelowała o negocjowanie przyjęcia ustawy antyaborcyjnej.

Teraz podróżnik zamieścił kolejny wpis. „Nie chodzi o to by odebrać od Dudy obietnicę, którą ten potem zlekceważy jak wiele innych, ale o to, by w te dwa tygodnie WYMUSIĆ na #PiS PRZEGŁOSOWANIE KONKRETNYCH USTAW WAŻNYCH DLA KONFEDERACJI. To powinni zrobić: przegłosujcie nasze ustawy, to wtedy wam zapłacimy poparciem. Najpierw towar na stole, a potem poparcie.” – pisze Cejrowski.

„Jeśli #Konfederacja jest ideowa i faktycznie chce COŚ DLA POLSKI ZREALIZOWAĆ, to teraz ma szansę. Procedowanie kilku ustaw expresowych przez PiS (widzieliśmy niedawno) pokazuje, że da się coś przegłosować i podpisać przez prezydenta w dwa tygodnie.” – kontynuuje Cejrowski.

„Unikalna pozycja, prezent od Boga, okazja, żeby COŚ SZYBKO ZAŁATWIĆ. To nie jest handel ideami, lecz WALKA O KONKRETNE REZULTATY, konkretne PUNKTY Z WŁASNEGO PROGRAMU WYBORCZEGO.” – podkreśla Cejrowski. „Co jest priorytetem Konfederacji? Zawodowe politykierstwo (ciułanie poparcia za wszelką cenę), czy osiągnięcie konkretnych rezultatów dla Polski??” – pyta na koniec.

Nie chodzi o to by odebrać od Dudy obietnicę, którą ten potem zlekceważy jak wiele innych, ale o to, by w te dwa…

