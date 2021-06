Wojciech Cejrowski w rozmowie z Rafałem Ziemkiewiczem na jego kanale na YouTube stanowczo wypunktował rządy Joe Bidena. Podróżnik jest zdania, że obecny prezydent USA kontynuuje politykę Baracka Obamy, a jego ekipa chce zniszczyć Amerykę od środka.

Wojciech Cejrowski bardzo ostro wypowiedział się na temat amerykańskich rządów Joe Bidena. W rozmowie z Rafałem Ziemkiewiczem stwierdził, że jego ekipa nienawidzi obecnego kształtu Stanów Zjednoczonych. „Włos się na głowie jeży, co tu się dzieje. Ameryka jest kończona. Czy zostanie wykończona ostatecznie? To zależy. Biden i jego spółka robią wszystko, żeby wykończyć Amerykę. Oni Ameryki nienawidzą w tym kształcie, w jakim została zaprojektowana” – powiedział.

Zdaniem podróżnika, ekipa Bidena kontynuuje politykę zapoczątkowaną przez Baracka Obamę. „Co reprezentuje ekipa Bidena? Tam są takie postaci, które bez przerwy mówią, że Ameryka jest z gruntu i z korzenia swojego rasistowska i to jest grzech niewybaczalny” – powiedział Cejrowski. „Można w związku z tym co zrobić? Można tylko obalić ten system i na jego gruzach zbudować – po marksistowsku – coś nowego i coś innego, więc Ameryka jest rozwalana od środka przez różnych typów, jak Obama i spółka. Cała ekipa Obamy przykleiła się do Bidena. Te mordy wszystkie, które rozwalały Ameryką przez osiem lat, teraz wróciły, tylko na innych stołkach” – dodał.

Wojciech Cejrowski jest zdania, że obecne władze USA wymyślają problemy, które nie istnieją. „Oni kreują jakiś problem, którego nie było, po to, żeby go rozwiązywać. Czyli żeby uzyskać trochę więcej władzy. Wymyślili zmiany klimatyczne (…) i teraz biorą się za rozwiązywanie. Wymyślili konflikt rasistowski, czyli biali z murzynami w Ameryce – najbardziej egalitarne społeczeństwo na kuli ziemskiej” – stwierdził.

Żr.: YouTube/Rafał Ziemkiewicz