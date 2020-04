Wojciech Cejrowski nie kryje oburzenia po słowach Łukasza Szumowskiego, które padły na czwartkowej konferencji prasowej. Minister Zdrowia mówił o szczepionce przeciwko koronawirusowi, co bardzo nie spodobało się znanemu podróżnikowi.

W czwartek premier Mateusz Morawiecki przedstawił plan stopniowego luzowania ograniczeń nałożonych na polską gospodarkę. W konferencji uczestniczył także Łukasz Szumowski, który podkreślał wielokrotnie, że zmniejszanie obostrzeń nie oznacza końca pandemii. „Z tą epidemią będziemy żyć półtora roku, jak nie dłużej, dopóki nie zaszczepimy się wszyscy na koronawirusa.” – powiedział minister zdrowia.

Na słowa o powszechnych szczepieniach zwrócił uwagę Wojciech Cejrowski, który opublikował na Facebooku bardzo emocjonalny wpis. „Jak to wszyscy?? Ten urzędas na państwowym wikcie powinien być odwołany przez społeczeństwo.” – grzmiał znany podróżnik.

W dalszej części wpisu Cejrowski zaproponował, aby to własnie Szumowski przyjął pierwszą prototypową szczepionkę. „Pan minister tak dzielnie walczy o nasze zdrowie na pierwszej linii frontu – należy o niego zadbać! Ja proponuję, niech on pierwszy przyjmie prototypową szczepionkę, na wszelki wypadek w potrójnej dawce (kawał chłopa z niego, a chcemy mieć pewność, że zadziała, nie?) To powinno załatwić sprawę.” – kpił.

https://www.youtube.com/watch?v=8Ux1plomw4UJak to wszyscy?? Ten urzędas na państwowym wikcie powinien być odwołany… Opublikowany przez The Wojciecha Cejrowskiego Czwartek, 16 kwietnia 2020

Źr. facebook