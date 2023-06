W sklepach sieci Biedronka można już dostać bób. To warzywo, które uwielbiają Polacy. Problem w tym, że jest ono bardzo drogie.

Bób to warzywo, które uwielbiają Polacy. Można je jeść jako dodatek do różnych potraw, a nawet same – w formie ugotowanej. Niedawno bób pojawił się w sklepach, więc można go już śmiało nabyć. Jest dostępny m.in. w sklepach sieci Biedronka.

Problem w tym, że cena za bób jest obecnie ekstremalnie wysoka. W rozmowie z „Faktem” swoimi spostrzeżeniami na temat bobu postanowił podzielić się jeden z klientów Biedronki. Mężczyzna przyznał, że był zaskoczony kwotą, którą należy uiścić za kilogram bobu.

Okazuje się bowiem, że cena za kilogram tego lubianego przez Polaków warzywa sięga aż 60 złotych. Należy jednak pamiętać, że bób, który jest dostępny w sklepach nie pochodzi z polskich upraw. Jest on ściągany z zagranicy.

Ten, który jest dostępny w Biedronce trafił do sklepów z Włoch. Właśnie stąd jego wysoka cena. Sezon na rodzimy bób trwa natomiast w Polsce stosunkowo krótko, bo od czerwca do lipca. Istotne jest jednak to, że to właśnie wtedy będziemy mogli liczyć na niższe ceny tego warzywa.

Przeczytaj również: